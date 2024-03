Compromís denuncia privilegios en el Hospital del Vinalopó de Elche para el presidente de la firma privada que gestiona este centro público

Compromís ha denunciado "privilegios injustificados" en el Hospital del Vinalopó de Elche para el presidente de la empresa privada que gestiona este centro público. La coalición ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para conocer por qué se cerró parte de una planta del centro para atender a Alberto de Rosa el pasado junio, "atención sanitaria a la que se destinó un refuerzo asistencial injustificado", según ha denunciado esta fuerza política este jueves en el pleno de las Cortes Valencianas. El directivo es hermano del diputado del Partido Popular en el Congreso y expresidente de la Audiencia de València y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa. Ribera Salud, no obstante, lo ha desmentido "rotundamente" e incluso estudia emprender acciones judiciales.

Y es que Compromís ha denunciado públicamente el uso "privativo, privilegiado e injustificado que ha hecho el directivo de Ribera Salud, Alberto de Rosa", del Hospital Universitario del Vinalopó, centro público gestionado por su empresa.

A este respecto, y también en esa misma sesión parlamentaria, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez tan solo ha replicado al diputado Carles Esteve, quien ha hecho pública esta denuncia, que la gestión sanitaria del actual Consell está alejada de "la ideología" y que lo han "demostrado tomando decisiones en Dénia y Manises", departamentos que pasarán a gestión pública.

Además, ha afeado a Compromís que "se empeñe" en nombrar a De Rosa "porque están descuadrados" cuando es "un empresario como cualquier otro" y ha asegurado que en las liquidaciones de las concesiones "no quedará ni un euro público de los valencianos en ninguna de las empresas".

"Uso fraudulento"

“Estamos ante un uso fraudulento de recursos públicos durante la atención prestada al presidente de Ribera Salud, grupo que mantiene la gestión privatizada del centro a pesar de ser de titularidad pública”, ha expuesto el diputado Carles Esteve.

La coalición, mediante informaciones de los trabajadores del centro, ha tenido conocimiento de unos hechos ocurridos alrededor del pasado 29 de junio y que demostrarían, según Compromís, un trato privilegiado para el directivo de Ribera Salud, a quien la empresa cerró parte de una planta hospitalaria para la atención de De Rosa.

Sin ocupar habitaciones adyacentes

“Según las informaciones, el trato fue diferente al de cualquier otro paciente en una situación parecida. Estuvo ingresado en una habitación individual, manteniendo sin ocupar las habitaciones adyacentes. Se dedicó personal de enfermería específico para su atención en exclusiva y personal de seguridad, también dedicado”, ha continuado Esteve.

El diputado valencianista ha registrado incluso una batería de 20 preguntas referidas al caso: “¿Se modificaron operaciones o ingresos en planta para atender a De Rosa? ¿Era conocedora la Conselleria de Sanidad de estas excepcionales circunstancias? ¿Y la Presidencia de la Generalitat Valenciana?”, ha señalado.

“Exigimos al presidente Carlos Mazón que investigue los hechos con celeridad y que, caso de confirmarse, supongan la finalización inmediata de la gestión de cualquier departamento, hospital, centro de salud o servicio sanitario público del que Ribera Salud mantenga una gestión privada”.

Ribera Salud lo desmiente "rotundamente" y estudia emprender acciones judiciales El Hospital Universitario del Vinalopó ha hecho público un comunicado en el que desmiente rotundamente la denuncia de Compromís sobre el supuesto trato de favor al presidente del grupo sanitario Ribera y desea aclarar que: • El Hospital Universitario del Vinalopó atendió al presidente del grupo Ribera por una urgencia cardíaca ocurrida mientras se encontraba en el centro por una reunión de trabajo el miércoles 28 de junio de 2023. • Como consecuencia de esta atención médica urgente, al paciente se le intervino a cargo del servicio de Hemodinámica, y se le colocó un stent coronario. • El centro no “cerró” ninguna “hemiplanta” y quiere dejar claro que no dispone de habitaciones “especiales”; todas sus habitaciones son individuales y exactamente iguales para todos los pacientes. • El paciente ingresó en la segunda planta junto a otros 14 pacientes en el mismo pasillo, y fue atendido por el personal de enfermería que se encontraba de turno en ese momento. • Es rotundamente falso que se haya prestado una atención exclusiva que haya ido en detrimento de la atención prestada a otros pacientes. • El Hospital Universitario del Vinalopó desea advertir sobre la irresponsabilidad del diputado de Compromís, Carlos Esteve, al violar el derecho de intimidad de los pacientes, infringiendo la ley de protección de datos, al hacer público el ingreso hospitalario del paciente. • "Además, es reprochable y es un acto de mala fe, el uso interesado de este grave episodio de salud como argumento político", según se indica en el comunicado de prensa. Desde el hospital se están estudiando las medidas legales oportunas.

Intervención

El parlamentario también ha destacado el hecho de que Ribera Salud dispone de diez hospitales privados y a la hora de someterse a una intervención, el presidente de esta empresa elige el único hospital público que todavía gestionan, para recibir allí un trato privilegiado.

Esteve ha recordado que el caso se suma a la anomalía vivida en el mismo hospital cuando, según recuerdan desde esta coalición, en 2020 Ribera Salud desplazó decenas de enfermeras de los hospitales públicos que gestionaba para hacer test de covid en la población de Torrejón (Madrid) y cumplir una "operación de marketing sanitario del Partido Popular de Madrid".

Reacciones desde Elche y Crevillent

Los grupos municipales de Compromís Elx y Crevillent se han pronunciado después de conocer "la denuncia de trabajadores del Hospital del Vinalopó" sobre que el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, empresa privada que gestiona este departamento de Salud, habría cerrado una hemiplanta para su uso personal como ha desvelado el diputado de Compromís Carles Esteve este jueves.

"Es un hecho muy grave que demuestra hasta qué punto afecta el interés público a la gestión privatizada de este centro sanitario", ha afirmado Esther Díez desde Elche, a la vez que ha explicado que "de ser así sería un abuso de poder por parte de Alberto de Rosa que afecta directamente a los pacientes del Hospital Vinalopó que no pudieron ser atendidos por este uso supuestamente fraudulento de de Rosa”.

Privatizaciones

“Hay que recordar que la suya es la empresa que más dinero ha hecho a expensas de las privatizaciones de salud pública en la Comunitat Valenciana. Por tanto, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, debe explicar si estos son los motivos por los que está en contra de la reversión del hospital. Es incomprensible e injustificable que un alcalde defienda los intereses de una empresa privada por encima de los derechos de sus vecinos y vecinas. Noticias como las de hoy ayudan a entender mejor la postura de los dirigentes del PP”, ha manifestado Díez.

Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud / Germán Caballero

La portavoz del grupo municipal en Elche se ha preguntado "por qué si no ¿cómo es posible que un alcalde prefiera que un hospital público esté en manos de intereses empresariales que en manos de profesionales del sistema público?".

"Inadmisible"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Crevillent, Virgina Moriel, ha asegurado que “es algo totalmente inadmisible, es muy grave y pone en evidencia una vez más el clientelismo de ese Partido Popular. Es un ejemplo más de por qué este hospital y todos los centros de salud de este departamento deben volver a la gestión pública al cien por cien de forma urgente”.

“Los negocios, caprichos de una empresa, no pueden estar por encima de la salud de las personas y vecinos y vecinas de Crevillent, Elche, el Hondón de las Nieves, de los Frailes o Aspe, porque estas personas no valen menos que el resto de gente de la Comunidad Valenciana ni valen menos que Alberto de Rosa. Pedimos tener las mismas garantías y que nuestras vidas no sean un número para garantizar beneficios a final de año. Queremos saber qué le debe Ribera Salud al Partido Popular para hacer esto y le pedimos al gobierno de la Generalitat Valenciana que no sea cómplice de esta derrota. Está en sus manos la salud de muchas personas y la reversión a la gestión pública de este departamento de salud es una cuestión totalmente urgente”, ha concluido Moriel.

Mónica Oltra

Cabe recordar que la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), puso también en una sesión parlamentaria en Corts el 7 de abril de 2022 nombre y apellidos a los urdidores de la "cacería política" que aseguraba estar sufriendo con relación a la causa judicial por el caso en el que se investigbaa el presunto ocultamiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

La también exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas planteó que se siguiera "la pista del dinero" y llegó a mostrar una fotografía en la que se ve al expresidente del Consell Francisco Camps, a la fundadora de Vox Valencia Cristina Seguí y al director ejecutivo de Ribera Salud Alberto de Rosa hablando en la estación del AVE en Atocha, Madrid. Tras blandir esa imagen, que también se mostró en una entrevista a la propia Oltra en el programa de Jordi Evole, lanzó varias preguntas sobre ese encuentro e hiló argumentos sobre supuestos intereses comunes de las tres partes frente a ella.