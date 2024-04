La UMH de Elche insta los ayuntamientos de la provincia de Alicante a sumarse a una red por la igualdad de género desde las masculinidades

El Observatorio de las Masculinidades, del grupo de investigación Eculge (Economía, Cultura y Género) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, continúa con sus actividades enmarcadas en el denominado I Ciclo de Seminarios-Workshops Feministas para la Creación de Redes sobre Masculinidades, Género e Igualdad. En este caso su segunda cita (la primera tuvo lugar en invierno y son cuatro en total, una por cada estación del año) tendrá lugar el próximo viernes 26 de abril, se desarrollará en el edificio Tudemir (en el campus de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en el denominado campus de Desamparados) y tiene como título "Seminario de Primavera". Este nuevo seminario está dedicado en concreto a la creación de redes con los ayuntamientos de la provincia de Alicante. Arranca a las 9.30 horas y finalizará sobre las 20 horas-.

También la Diputación

Sus organizadores hacen un llamamiento a los ayuntamientos de la provincia, incluida la Diputación, sobre todo a sus técnicos y demás personal de las áreas de igualdad, pero también concejales y asesores, a que se inscriban en este seminario.

Crear y dinamizar una red de ayuntamientos que trabajen o quieran trabajar desde el ámbito local con hombres y masculinidades para la consecución de la igualdad real de mujeres y hombres es el objetivo de este seminario del día 26, orientado a los consistorios de la provincia e impulsado desde la UMH. Este día tendrá lugar el seminario fundacional con destacadas voces expertas y representantes de distintos consistorios. Los ponentes que acuden se pueden ver en el siguiente programa:

Programa del Seminario de Primavera / Información

Cuidados para ellos

Proponer planes de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres en consonancia con el Plan Corresponsables de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad también es otra de las iniciativas de cara a esta próxima sesión.

Asimismo, también se persigue vincular esta red de ayuntamientos con el grupo de investigación (Economía, Cultura y Género-ECULGE) de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El proyecto, dirigido por la doctora Anastasia Téllez Infantes, está coordinado por María Amparo Calabuig Puig y Fernando Herranz Velázquez. Este es uno de los cuatro seminarios con formato de workshops que se realizan en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández. Cada seminario se desarrolla durante un día completo, viernes, en sesión de mañana y de tarde.

Consolidar

En cualquier caso, el objetivo de estos cuatro seminarios es lanzar y consolidar redes entre personas e instituciones que fomenten el trabajo enfocado en los hombres y las masculinidades en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.

Para asistir como público a este Seminario de Primavera del próximo día 28 en el campus de Orihuela (el ubicado en la carretera de Beniel, kilómetro 3,2. de Orihuela) es imprescindible inscribirse en cada seminario individualmente (20€ por jornada) con el fin de organizar los grupos de trabajo presenciales (workshops).

La doctora Anastasia Téllez / Antonio Amorós

Las conferencias inaugurales, las mesas redondas y los resultados de los workshops, se grabarán y posteriormente se colgarán en abierto tanto en esta web como en la propia del Ciclo (redesmasculinidades.umh.es), con el propósito de transferir el conocimiento a la sociedad española y de otros países.

El programa completo del Seminario de Primavera se puede consultar en este enlace.

Tres citas por delante

Cada uno de los cuatro seminarios (de invierno, primavera, verano y otoño) se está dedicando monográficamente a crear lazos, redes y una estructura de conexión desde o por parte de determinados ámbitos.

Así por ejemplo, el seminario de invierno, celebrado a finales de enero, fomentó la creación y dinamización de una red de universidades españolas que investiguen, formen y publiquen sobre la igualdad de género y los estudios críticos de los hombres y las masculinidades.

Diálogo

Formalizar colaboraciones académicas, promover la comunicación y el diálogo interuniversitario e interdisciplinar, fortalecer la docencia y la investigación en el ámbito de la igualdad y los estudios de género que trabajan sobre masculinidades, género e igualdad también fueron otras de las metas.

Tras esta de primavera se convocará el Seminario de Verano, dedicado a crear y dinamizar una red internacional con universidades y entidades de otros países, para formalizar las colaboraciones existentes.

Un taller de masculinidad en Elche, en imagen de archivo / Antonio Amorós

Finalmente, el próximo curso, ya en octubre, se organizará el Seminario de Otoño para dar a luz una red de asociaciones feministras, de mujeres y de hombres por la igualdad que ya trabajan o están interesadas en incorporar a los hombres a la lucha feminista por la igualdad de género y en potenciar otras masculinidades proigualitarias y diversas (alternativas, no machistas, no patriarcales, no violentas, no homófobas, cuidadoras, corresponsables, etcétera.).

Personal experto

Este ciclo de cuatro seminarios cuenta con la presencia de algunas de las personas expertas en estudios de género, feminismo y masculinidades más relevantes del panorama nacional e internacional: profesorado, investigadores/as, técnicos de igualdad (ámbito local, autonómico y estatal) que están abordando esta cuestión (de manera teórica, empírica y práctica) en la actualidad.