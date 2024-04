El deporte en mayores de 55 decae en Elche por falta de información sobre los recursos públicos

La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche ha detectado que las personas entre 35 y 50 años que practican deporte en Elche lo hacen en su gran mayoría acudiendo a espacios privados como gimnasios, mientras que a partir de los 55 la actividad decae. La mayoría manifiestan que son desconocedores de los recursos públicos que tienen al alcance para seguir en activo. Así lo indican profesores del grado en Enfermería que pertenecen a la Escuela de Salud desde donde se preparan encuestas que después llegan al Ayuntamiento para conocer cuálen son los hábitos de la población para lanzar estrategias que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Clase de zumba en la Plaça de Baix de Elche este viernes para promover hábitos saludables entre los mayores / Áxel Álvarez

Precisamente para promover el ejercicio físico a edades avanzadas la concejalía de Mayores convirtió este viernes la Plaça de Baix en escenario de una multitudinaria clase de zumba al aire libre. Decenas de usuarios se sumaron a una festiva jornada por la mañana que simulaba las sesiones que se prestan en los centros sociales de la ciudad, y estuvo acompañada de pruebas gratuitas de tensión arterial, glucémica y control de la grasa corporal a las que se sometieron centenares de personas. En el marco de la jornada "Salud para el Mayor" también se realizaron talleres de primeros auxilios para saber cómo prevenir y actuar ante un atragantamiento a través de métodos como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibrilador.

Pepe del Amo, profesor de Escuela de Salud destacó que es crucial tener perspectiva de futuro para abandonar la vida sedentaria y mantener la actividad también en la tercera edad porque se incentivan las relaciones sociales y se previene la aparición de ansiedad y depresión.

"No voy al médico por si me saca algo"

El docente sostiene que hay que luchar contra la frase "no voy al médico por si me saca algo", por lo que reivindica que "igual que acudimos al dentista por higiene dental o al nutricionista por un trastorno alimentario que acudamos a enfermería para prevenir aparición de síntomas que pueden llevarnos a enfermedades devastadoras como infarto de miocardio o un ictus".

Es más, el profesional evidencia que a pesar del esfuerzo divulgativo por la prevención la población no empieza a cuidarse "hasta que no aparecen síntomas de enfermedades crónicas", de ahí que reivindique la educación para la salud "para que cuando lleguemos a la tercera edad la calidad de vida sea la mejor posible para no llegar al tratamiento".

Revisiones

Nancy Vicente, profesora de Salud Pública, sostiene que en los últimos dos meses se han hecho salidas a una treintena de colegios de Primaria de Elche y también se recorren múltiples centros sociales de toda la provincia para visibilizarse en la calle y que la población se conciencie sobre la importancia de llevar un control y acudir a revisiones ante la mínima sospecha.

Ana Belén Riera, profesora de Clínica en la universidad CEU también ha insistido en que es necesario darle valor a la formación en enfermería y se saque partido de verdad a los sanitarios especializados.

Listas de espera

Durante la jornada, que duró de 10 a 13 horas, destacaba sobre todo la participación de mujeres a la hora de animarse a bailar y hacerse los reconocimientos gratuitos. Algunas usuarias señalaban a INFORMACIÓN que entienden que hoy por hoy se ponen a disposición muchos medios para controlar enfermedades y confirmaban que sí hay oferta de actividades con talleres de baile o de memoria. Si bien, algunas usuarias reconocen a este diario que se han encontrado ocasiones en las que no podían acceder a ciertos talleres municipales porque la lista estaba completa y había quienes no notificaban la ausencia, con lo que se quedan plazas sin cubrir.

Presentación de las jornadas "Salud Para el Mayor" en Elche / INFORMACIÓN

Resolver dudas

La Casa del Mayor ofrecerá en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de 10:30 a 11:30 horas charlas de diferentes temáticas y la Escuela de Salud mantendrá las pruebas de cribado durante el mes de octubre, con motivo del mes dedicado a los mayores.