La dimisión del concejal de Elche deja en el aire la denuncia de Abogados Cristianos

Tras el reciente anuncio de la dimisión del concejal del PP en Elche José Navarro por el escándalo en Semana Santa, la fundación Abogados Cristianos deja en el aire la posible denuncia que contemblaban contra el edil ante un supuesto delito de profanación.

Viernes de Dolores

El colectivo se ha mantenido muy crítico con los hechos ocurridos en la iglesia de El Salvador el pasado Viernes de Dolores, sin que haya quedado aclarado hasta la fecha qué fue exactamente lo que ocurrió, ya que en todo momento el hasta ahora edil de Deportes había reconocido que iba bajo los efectos del alcohol pero negó tajantemente que mantuviera relaciones sexuales debajo de un trono como sí han señalado algunos testigos.

"Muy grave"

Abogados Cristianos calificó de "muy grave" el pasado jueves a través de las redes sociales lo sucedido en el templo sagrado e inició por la tarde una recogida de firmas a través de su portal web reclamando el cese. La petición iba directamente dirigida al alcalde, Pablo Ruz, quien hace escasos minutos ha comunicado este viernes la decisión del edil tras los acontecimientos.

"Debemos exigirle ejemplaridad a nuestros políticos. Y, desde luego, acceder bebido a una iglesia y realizar actos de tipo sexual en su interior, no es aceptable para nadie", reza el mensaje, seguido de que a pesar de que el edil ha pedido disculpas por lo sucedido "estos actos son deplorables y deben tener mayores consecuencias".

Abogados Cristianos señalan que ayer estaban estudiando acciones legales y podrian tener encaje, pero no se han presentado, si ha dimitido seguramente no presentemos nada, lo que queremos es que este tipo de actos no queden impunes", señalan desde la fundación.