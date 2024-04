El Consell y Elche exigen la retirada de la campaña de la naranja podrida

Muy tajantes han sido tanto el Consell valenciano como el gobierno municipal de Elche para condenar sin paliativos el "lamentable" anuncio elaborado por una organización no gubernamental pero con la financiación del Gobierno de España para promocionar el mercado de proximidad. La campaña utiliza una naranja podrida para decir que "Los mercados se mueren" y para pedir a los ciudadanos: "Reclama tu mercado para que sea público, local, justo y verde". La entidad promotora ha sido Justicia Alimentaria y su idea ha causado revuelo entre regantes y políticos de la Comunidad Valenciana.

Brindis realizado en el Foro Elche de INFORMACIÓN esta mañana con zumo de naranja con la consellera Pradas y el alcalde de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Según afirma el concejal ilicitano de Aguas, Juan de Dios Navarro, "esta mañana hemos recibido la queja de varias organizaciones de agricultores como Asaja por la utilización de un símbolo de su sector". En Elche, "este miércoles en junta de gobierno aprobaremos exigir al Gobierno la retirada inmediata de la campaña. No sólo no nos ayudan con el agua sino que además atacan a nuestra agricultura. Sólo en Elche se producen cada año entre 40 y 50 millones de kilos de cítricos".

Indignación

Pero la denuncia había sido ya anterior, concretamente en el Foro Elche de INFORMACIÓN, celebrado esta mañana en el Hotel Huerto del Cura. Allí, la consellera de Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, se mostraban indignados con la situación. "Exigimos la retirada inmediata", "es lamentable", "ataca a nuestros agricultores y regantes y a todos los valencianos", coincidían ambos representantes políticos. Pradas añadía que "es difamatoria hacia nuestros agricultores y un ataque frontal a la Comunidad Valenciana. De hecho no se está utilizando en nuestro territorio sino en otras Comunidades Autónomas. Me hiere como valenciana, no sólo como política".

Imagen de la campaña denunciada hoy por agredir los intereses de los agricultores de la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Brindis con naranjada

El regidor de Elche expresaba que "está muy bien promover los mercados de proximidad, pero no difamar nuestro producto y, menos, utilizando para ello dinero de todos". El debate del Foro Elche de INFORMACIÓN finalizaba con la demanda de retirada del anuncio de la naranja podrida y con un brindis, precisamente, con zumo de naranja.