Funcionarios de Justicia de Elche tildan de «total desastre» el nuevo sistema para tramitar asuntos

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha calificado de desastre la implantación en Elche del programa de Just@CV, estrenado de forma piloto en los juzgados de Primera Instancia de Castellón en marzo de 2023 y que acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia ilicitana. Trece meses después arrecian las quejas de los funcionarios ilicitanos tras su implantación porque «es un mal funcionamiento del sistema, con problemas con la migración de todos los datos, falta de formación anticipada y un largo etcétera», explican.

Adaptarse a un programa que se estrenó siendo consellera de Justicia, Gabriela Bravo, va a acabar «con sobreesfuerzo de los trabajadores para adaptarse y también de los ciudadanos porque no se podrá trabajar al ritmo deseado», advierten.

"Oídos sordos"

Según el sindicato, los problemas detectados en Castellón no se han resuelto, de forma que un año más tarde los funcionarios de Elche tienen que lidiar con las mismas situaciones, «la Dirección General de Justicia ha hecho oídos sordos, continuando con una implantación que llegará a más órganos judiciales», caso de los Contenciosos.

Según el STAJ, en los juzgados de Primera Instancia de Elche el calificativo ha pasado a ser de «desastre total, no solo en la manera en la que se ha querido hacer la formación, sin previo aviso a nadie, lo que ha hecho que algunos compañeros por profesionalidad y por no perjudicar el servicio al ciudadano no hayan ido al curso de formación notificado de manera inesperada vía intranet el mismo día de su inicio», ya que tenían citaciones programadas o juicios.

En modo dual

Según el STAJ, ahora «tienen que trabajar en modo dual, dado que muchos datos no se han migrado al maravilloso y fantástico programa que con tanta alegría y buenas intenciones quisieron vendernos en la última mesa sectorial». El sindicato asegura que los trabajadores tienen que seguir consultado el «viejo» programa Cicerone. «Incluso hay quien nos ha dicho que ahora les hace falta una tercera pantalla porque no puede trabajar bien al tener que estar consultados continuamente y copiando al Just@CV los datos que no se han trasladado».