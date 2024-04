La UMH abre nuevas puertas al futuro

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) estrenará el próximo curso académico 2024/25 el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el Grado en Gestión, Tecnología y Moda; dos estudios que refuerzan la apuesta de la Universidad por la innovación y su posición en sectores que están a la orden del día y donde la fusión de la tecnología y el diseño promete catapultar a los estudiantes hacia un futuro de moda inteligente y datos con estilo. A esta reciente expansión académica se suman también a la oferta formativa del curso 2024/25 el Doble Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y ADE y el Doble Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y Derecho, así como el nuevo itinerario de Derecho y Ciencias Políticas y Gestión Pública (campus de Elche y de Orihuela).

Conoce la UMH

Para conocer de primera mano las instalaciones, la oferta formativa y la vida en los campus de la Universidad Miguel Hernández tienes la oportunidad de hacerlo en la Jornada de puertas abiertas que se celebrará en el campus de Elche el 27 de abril, en horario de 10:00 a 13:30 horas. A esta cita podrás acudir solo o con tu familia, ya que los organizadores han programado una charla para padres, que estará amenizada con música y aperitivos.

En la Jornada de puertas abiertas podrás sentirte estudiante de la UMH; entrar en las diferentes aulas y laboratorios en los que recibirás las clases necesarias para convertirte en un profesional del mañana; y descubrir los diferentes espacios que la Universidad pública Miguel Hernández de Elche pone a tu disposición para poder disfrutar de los mejores años de tu vida. Para poder asistir a esta cita, es necesaria la inscripción a través de https://futuroestudiante.umh.es/actividades/conoce.html

A esta cita podrás acudir solo o con tu familia, ya que los organizadores han programado una charla para padres. / INFORMACIÓN

Universidad pionera

Si no puedes acercarte a las Jornadas de puertas abiertas, la Universidad Miguel Hernández de Elche se acerca a tu centro, ya que cuenta con un proyecto pionero entre las universidades españolas del que se han beneficiado, en tan solo dos años, más de 30.000 alumnos y alumnas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la provincia de Alicante y de la Región de Murcia. Se trata del UMH DAY y su lema es: «La universidad Miguel Hernández desembarca en tu centro». Esta iniciativa abre la puerta a que, en una sola mañana, alumnado de institutos de educación secundaria y bachillerato realice talleres de divulgación científica, participe en un programa de radio, acuda a una feria de educación y asista a charlas de orientación académica. Y todo ello, sin salir de sus habituales aulas.

El UMH DAY ha facilitado que, en los últimos dos años, el equipo de Futuro Estudiantado del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH haya visitado 55 centros educativos y realizado más de 1.600 actividades que van desde ferias y jornadas de bienvenida y de puertas abiertas a ferias y talleres. En el UMH DAY, la Universidad Miguel Hernández de Elche imparte al alumnado preuniversitario talleres como el de Juicio simulado; Reporteros de TV; Juicio simulado; Inversión en acciones; o Ingeniería de puentes.

Se trata de un programa sostenible para despertar vocaciones que, además de realizar un servicio público, ha logrado reducir la huella ecológica de la Universidad. Futuro Estudiantado UMH tiene la misión de tender puentes entre la Universidad y los centros de enseñanza secundaria. El UMH DAY ha facilitado incrementar el número de actividades anuales en más de 900, al tiempo que se han reducido en más de 10.000 kilómetros los desplazamientos por carretera.

Con la celebración del UMH Day, la educación y la ciencia no conocen de límites ni fronteras. Este proyecto no solo ha acercado la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) a los estudiantes, sino que también ha sembrado la semilla de la curiosidad y el conocimiento, demostrando que el aprendizaje puede ser una aventura emocionante y reveladora. Con el UMH Day, la universidad no solo desembarca en los centros educativos, sino que también abre un horizonte de posibilidades para los estudiantes, invitándolos a soñar y construir un futuro lleno de oportunidades.