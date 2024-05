El Ayuntamiento de Elche se gastará 150.460 euros en apuntalar balcones y pilares de un bloque en ruinas

El Ayuntamiento de Elche continúa sumido en una sangría de gastos en San Antón, lo que llevó ayer a la junta de gobierno (PP y Vox) a aprobar una partida de 150.460 euros, a través de un contrato abierto y simplificado, para la rehabilitación estructural en cuatro meses de balcones y pilares del bloque 3, uno de los que tarde o temprano tendrá que derribar. No es el único en el que se tendrá que actuar porque los pilares de los bloques 4 y 5, dijo ayer la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, están en parecido mal estado y llevan el mismo camino, como el resto de las edificaciones en estado de ruina.

Una situación que hace ya dos décadas llevó por primera vez al Ayuntamiento a acometer un plan de regeneración en el que comprometió a otras administraciones, como el Gobierno y la Generalitat, que a día de hoy, sigue inconcluso, con vecinos que siguen viviendo en las viejas casas, porque se niegan a marcharse; otros que se han trasladado tras una adjudicación por sorteo, compra o alquiler a alguna de las tres torres construidas hasta ahora; y los que todavía esperan que le toque el turno a las nuevas edificaciones., que son el número 4, que está en obras; y el número 5, que solo tiene consignados 300.000 euros.

Un edificio clausurado en el barrio de San Antón, en Elche / Áxel Álvarez

El pasado en enero, el gobierno que encabeza Pablo Ruz anunció que se había aprobado el proyecto de demolición de otros bloques del barrio, los números 11 a 14, en las calles Pintor Benedito, Palombar, Alcana y Saoni, con un coste, también para las arcas públicas, de 1,7 millones de euros del que no se ha vuelto a saber nada, aunque se dijo que se ejecutaría este verano. Lo cierto y verdad es que mientras, por un lado, de San Antón se va a invertir en reparar pilares y balcones de bloques que amenazan ruina, y cuyo destino nunca va a volver a ser que vivan familias en ellos, sino que no se produzca ningún tipo de accidente por derrumbes, por el otro se quiere comenzar de una vez por todas la demolición. Y de por medio hay expropiaciones aún pendientes de ejecutar con las que también tendrán que cargar las arcas públicas.

Premura

La aprobación de esta reparación, cuando se sabe que esas obras solo sirven para evitar que se vengan abajo antes de tiempo, demuestra que por ahora no hay premura en ejecutar estos tres derribos de bloques y menos la habrá con su consolidación. Inma Mora dejó entrever en su comparecencia que este contrato tendría que haber sido acometido el pasado mandato y que la obligación que de rebote les llega viene impuesta porque cuando se firmó el proyecto de rehabilitación el Ayuntamiento se comprometió al mantenimiento de los viejos bloques hasta que no hicieran falta. Ahora bien, desde el equipo de gobierno algún miembro aseguraba ayer que se temía que rehabilitando pilares o balcones pueda producirse un efecto llamada y que vuelva a reproducirse el fenómeno de los okupas que tantos quebraderos de cabeza dio años atrás, obligando a tapiar puertas y ventanas.

Cientos de viviendas en San Antón está clausuradas pendientes del derribo de los bloques / Áxel Álvarez

Convenio vivienda

No fue este el único asunto aprobado ayer en relación con viviendas porque en junta de gobierno se acordó dar un paso para la adhesión al convenio marco de colaboración de la Generalitat Valenciana y la Federación de Municipios y Provincias para el impulso de viviendas en suelo público. ¿Tiene Elche suelo público disponible? Ayer la portavoz no supo precisar cuánto y dónde, pero aseguró que se había encargado a los técnicos municipales para situar esa supuesta bolsa que ayudaría a facilitar el acceso a la vivienda con un proyecto que no tiene visos ni mucho menos de ser a corto plazo. De momento solo existe el compromiso municipal de sumarse al convenio. Queda mucho camino por delante. Mientras tanto, siguen proliferando las licencias para cambiar el uso de locales para viviendas ante la imposibilidad de dar el uso a los primeros para el que nacieron: comercial, y la necesidad de las segundas a un precio sensato.

Arenales y el Clot

Por último, también se acordó solicitar una subvención de 60.000 euros a la Diputación para la rehabilitación de la conducción de agua regenerada desde la Estación Depuradora de Arenales del Sol al Clot de Galvany, un proyecto medioambiental que está previsto tenga un coste de 129.621 euros y resuelva las «las graves deficiencias detectadas en la conducción principal y que suponen la pérdida de un 60 % de las aguas necesarias para garantizar el sostenimiento adecuado del humedal», explicó.

