Alumnos de Salesianos de Elche se reúnen al cabo de medio siglo

Las promociones de Salesianos San Rafael de Elche siguen reuniéndose, al cabo de los años, para compartir recuerdos y antiguas vivencias, una tradición que sigue creciendo y que demuestra lo importante que son aquellos primeros años y cómo nos marcaron a todos. Ahora también, como entonces, hay risas pero no juegos y mil y una anécdotas donde es difícil marcharse antes de tiempo. En esta ocasión, ha sido la promoción de 1973 a 1981 la que se ha reunido este pasado de semana y, como no podía ser de otro modo, frente a un plato y un mantel.

Un momento de la actuación del antiguo alumno de Salesianos Pedro Mas / INFORMACIÓN

Actuación sorpresa

Han asistido 43 antiguos alumnos y dos profesores, don Andrés y don Miguel, lo que ha servido para rendirles un homenaje. Al concluir, y esto no es habitual, uno de los antiguos alumnos, Pedro Más, ha actuado con su guitarra. La reunión de los Salesianos de San Rafael acabó con el compromiso de volver el año siguiente y de rescatar a alguno que por un motivo u otro no ha podido venir, aunque también los hay que ya no están con nosotros y a los que igualmente siempre se les guarda un querido recuerdo.