Absueltos los tres exediles de Orihuela que firmaron 1,9 millones en facturas por un recurso fuera de plazo

La sección XI de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ha absuelto esta mañana a los tres exconcejales del Ayuntamiento de Orihuela acusados de firmar decenas de facturas falsas entre los años 1999 y 2008 a favor de empresas con las cuales no existía contrato alguno para esos servicios por un montante global de 1,9 millones de euros. Lo ha hecho la presidenta de la sección, Gracia Serrano, en la propia sala y 24 horas después de suspender el inicio del juicio para valorar las cuestiones previstas que le habían planteado las defensas, una de las cuales era que al inicio del procedimiento judicial, en 2010, la Fiscalía tardó 20 días en presentar un recurso contra un auto del juzgado que instruía la causa y para el cual la ley tasa un plazo máximo de presentación de cinco días. No solo se admitió a trámite, además fue resuelto de forma favorable a la tesis del acusador público por la sección VII de la Audiencia con lo que la instrucción siguió su curso. Fue en 2010. El recurso fue presentado con la firma de una fiscal del destacamento de Orihuela, aunque en aquellos momentos el responsable de Anticorrupción era Felipe Briones. Las actuaciones comenzaron a raíz de una denuncia de la entonces concejala socialista Antonia Moreno.

Durante años se ha instruido una investigación a la que debía haberse dado un carpetazo por un defecto de forma en sus inicios por el juez instructor oriolano sin enviarse a la Audiencia tras desestimarlo él en primera instancia porque el documento del recurso aparece en el folio 11 de unas actuaciones, que con el paso de los años ha terminado por tener miles de páginas, en la que se incluyen las declaraciones de los acusados y los testigos, peritajes, recursos y resoluciones judiciales de toda índole. También, por supuesto las decenas y decenas de facturas con la firma de los tres ediles procesados. Ahora la sección XI tendrá que dictar una sentencia que se sabe absolutoria y que se fundamentará en esta cuestión planteada por las defensas ante del inicio de la vista. La Fiscalía Anticorrupción tiene la posibilidad de presentar un recurso o bien aceptar que por un error cometido hace 14 años se debe tirar todo el trabajo por la borda. En cualquier caso, lo visto hoy en la sección XI de la Audiencia de Elche es muy raro en el mundo judicial.

Carrera política

Los tres acusados, los exediles Antonio Rodríguez Murcia, Manuel Abadía y José Antonio Aniorte, se mostraron exultantes tras conocer por sus letrados que a día de hoy están absueltos por estos hechos. Para ellos ha sido una tortura estos 14 años transcurridos desde que supieron que estaban siendo investigados. Un año después de aquel auto, en 2011, el PP perdió la Alcaldía de Orihuela y solo Aniorte siguió como concejal durante los cuatro años siguientes, pero ya en la oposición, pues el nuevo alcalde, Monserrate Guillén salió de un acuerdo a tres bandas entre PSOE. CLr-Claro y Los Verdes, el que era su partido. Finalmente, abandonó la vida pública en 2015.

Pero este asunto les ha perseguido hasta ahora. Desde que comenzaron las actuaciones hasta la fecha de celebración del juicio. La Fiscalía cuestionaba una vez más el hecho de que se firmaran facturas y facturas durante años sin que los concejales, pues dos de ellos estuvieron con responsabilidades desde 1999 a 2011, nunca sacaran a concurso una licitación pública para cubrir servicios esenciales en el municipio. Lo que era una excepcionalidad se había hecho una habitualidad. Porque eran tareas necesarias en cualquier municipio, como limpieza, jardinería, playas, mercadillos,.... Siempre eran las mismas empresas las beneficiarias, según el escrito del fiscal: Colsur, a la que se pagó a través de facturas 1,1 millones de euros; Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, 107.000 euros, Construcciones Zaplana Caselles, 222.000 euros e Intensilux, 227.000 euros.

Los tres exconcejales de Orihuela que han sido absueltos este martes en Elche / Áxel Álvarez

Hay una mercantil más, Orihuela UTE, con la que sí existía un contrato, pero a la que se abonaron 138.000 euros a través de facturas por servicios que no aparecían en el mismo. Las empresas también estaban personadas en el procedimiento por su posible responsabilidad civil para el caso de que los acusados no abonaran la suya, que ascendía a más de 340.000 euros, cuantía que debería reintegrarse al Ayuntamiento de Orihuela, que no estaba personado en el procedimiento judicial.

