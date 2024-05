Elche pone coto (o no) a las plantas solares

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha decidido modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para, tal y como ya se preveía, regular la instalación de instalaciones fotovoltaicas en el municipio. La propuesta, entre otras características, pasa por establecer una distancia mínima de 100 metros con respecto al cauce del río Vinalopó y fr 500 metros en lo concerniente a Bienes de Interés Cultural (BIC). Asimismo, se prohíbe la implantación de este tipo de infraestructuras en huertos dispersos de palmeras, saladares y carrizales.

La mesa de trabajo estuvo presidida por el vicealcalde de Elche / Información

El vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, presidía este miércoles la mesa de trabajo sobre la regulación de energías renovables en el medio rural de Elche, donde ha presentado el documento que dará pie a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la regulación de instalaciones de energía fotovoltaica.

Huertos dispersos

Esta modificación de la normativa prohíbe la instalación en suelo no urbanizable protegido y en suelo no urbanizable común que, por sus características medioambientales o por su función de protección o ampliación de infraestructuras no se consideren adecuados para el uso de generación de energía renovable. Es el caso de huertos dispersos de palmeras, saladares y carrizales.

Además, estas infraestructuras tampoco se permiten en suelo perteneciente a la propuesta de infraestructura verde del suelo no urbanizable definido en la TRLOTUP, caso de parques naturales, terrenos forestales, vías pecuarias, montes catalogados de utilidad pública y en la zona de servidumbre de carreteras.

Soler destaca sobre todo que el Gobierno municipal “ha cumplido con el compromiso de establecer en menos de un año una normativa que regule la implantación de este tipo de instalaciones" y añadía: "Ahora los próximos trámites ya no dependen del Ayuntamiento de Elche".

Ocupación máxima

Por otra parte, sí está permitida la instalación de estas dotaciones en suelo no urbanizable común, pero teniendo en cuenta una serie de condiciones. Según Soler, se establece una ocupación máxima de los paneles del 50% de la superficie de la parcela.

También se determina una distancia mínima de 100 metros a viviendas, parcelas residenciales, parcelas de equipamiento público y parcelas donde se desarrollen actividades terciarias de interés para el desarrollo turístico rural.

De la misma forma, se establece una distancia mínima de 100 metros al cauce del río Vinalopó y de 50 metros de los barrancos. También se recoge una distancia mínima de 500 metros a Bienes de Interés Cultural o Bien de Relevancia Local. Asimismo, se introducen medidas medioambientales relativas a vegetación y fauna.

Regulación

En concreto se van a modificar diez artículos del PGOU, además de la introducción de otros dos nuevos relativos a la regulación del suelo no urbanizable.

El edil del área asegura además que esta modificación no afecta a las instalaciones de autoconsumo y a las plantas fotovoltaicas que pidieron la solicitud de licencia antes de la suspensión.

Intercambio de pareceres durante la mesa de trabajo / Información

En Elche se calcula que tras la decisión municipal de suspender buena parte de las licencias urbanísticas para la instalación de estas plantas se ha paralizado el desarrollo de aproximadamente 24 proyectos que supondrían en principio en torno a 100 millones de euros de inversión para el municipio ilicitano.

La mesa de trabajo reunida este miércoles en el Ayuntamiento de Elche ha estado constituida por los grupos políticos del PSOE y Compromís; la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de Alicante (APEME), la Asociación de Empresas de Energías Renovables y otras tecnologías limpias de la Comunidad Valenciana (AVAESEN), además del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), Associació Per Al Desenvolupament Rural Del Camp D'Elx (ADR) y la Asociación de Vecinos de Santa Ana.