Vecinos de partidas aseguran que "no se podía ni estar" por el hedor que se ha dejado notar en barrios de Elche

En Carrús, pero también en El Pla, en la Ciudad Deportiva y en plena Corredora. Esta tarde un olor pestilente se ha adueñado de buena parte del casco urbano de Elche, sorprendiendo a los ciudadanos, que no daban crédito. Muchos se miraban las suelas de los zapatos por si acaso acababan de pisar... ya saben. Ha sido al salir al exterior donde todos se han dado cuenta del desagradable y penetrante olor.

La Policía Local ha confirmado este hecho, como que no se ha producido ningún tipo de fallo en la EDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales, situada en Algorós, que a veces, en determinadas épocas del año y horarios, en función de los vientos, ha generado problemas en distintas pedanías. Tampoco se ha registrado avería alguna en la red de conducción de aguas fecales.

Cultivos en invernadero en el Camp d'Elx / Antonio Amorós

Balsares

Toda la ciudad olía a... estiércol, aunque es fácil que usted esté pensando en otra palabra bastante más familiar. Según fuentes de la Policía Local, en numerosas pedanías se está procediendo durante estos días a utilizar este abono "natural" para ayudar al crecimiento de las plantas. Un portavoz ha asegurado que ha sido en la zona de Balsares, a varios kilómetros del casco urbano donde se ha detectado la "fuente" del pestilente olor. Algunos vecinos de partidas próximas, caso de Valverde, han confirmado que "no se puede ni estar en casa". Pero, ¿cuánto estiércol han echado para que huela tan mal y tan lejos? Mucho. Pero no se puede hacer nada.

Mayo y junio son épocas de abono para la agricultura. El uso de abono natural no tiene contraindicación alguna y no se puede evitar su uso para este fin. No es la primera vez que se produce un problema de estas características, lo que es relativamente extraño es que el olor haya inundado prácticamente la ciudad de Elche. La Policía Local ha atribuido el fenómeno al viento de levante que ha "transportado" hasta el casco urbano el hedor.

Una montaña de estiércol en una finca agrícola / INFORMACIÓN

¿Seguirá oliendo?

¿Seguirá oliendo en los próximos días? Tal vez, va a depender de muchos factores entre los cuales el principal va a ser hacia dónde sople el viento. El estiércol, al ser depositado, es decir, al removerlo, genera aún una mayor pestilencia que se reduce a medida que se va secando. Hay otros fenómenos paralelos a su uso como es la proliferación de las moscas, lo que notarás más los vecinos de chalés y de zonas próximas a lugares de cultivo.