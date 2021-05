Un estudio de la UA detecta la fuga de talento joven de Elda por falta de oportunidades

La mayoría de los jóvenes de Elda no tiene confianza en el calzado como salida profesional y prefiere encaminar su futuro a otros sectores, aunque para ello tenga que abandonar la ciudad y fijar su domicilio en otras zonas geográficas. Es la principal conclusión extraída del estudio sociológico «Trabajo y expectativas laborales en Elda. Una perspectiva intergeneracional» llevado a cabo por Luis Garrido Sánchez, Thomas Cáneva y Alejandro Mantecón, tres investigadores de la Universidad de Alicante que han estado realizando entrevistas a padres e hijos de la ciudad para conocer sus opiniones. Así lo han indicado este viernes en el Museo del Calzado, durante la presentación y debate de una actividad organizada por la Sede Universitaria de Elda para seguir abordando los temas de interés local.

El problema no está en el calzado. Casi todos los jóvenes y mayores consultados están agradecidos a los niveles de riqueza, desarrollo y prestigio que la industria zapatera ha dado a Elda y al conjunto de la comarca que lidera. El problema está en las condiciones laborales que el sector ofrece actualmente. Algo que, a juicio de Alejandro Mantecón, tiene su origen en la dinámica negativa generada por la apuesta del empresariado local en competir con otros países a través del precio y no con la calidad del zapato. El ahorro en el coste de fabricación del producto mediante la bajada de los salarios, en lugar de apostar por un elemento diferenciador del artículo fabricado en Elda, ha conducido al sector a una situación de estancamiento que, sin embargo, no se está produciendo en otras comarcas cercanas que también gozan de un fuerte componente industrial.

En definitiva, la economía sumergida y la precariedad laboral del calzado lleva a las nuevas generaciones a no considerarlo como un «buen trabajo». Un concepto que los jóvenes identifican con aquellas actividades profesionales que les permiten desarrollarse en su esfera personal por delante, incluso, de la remuneración económica. De hecho, en su tabla de valores sitúan el salario por debajo de aspectos más simbólicos como la satisfacción personal, el reconocimiento social y el sentimiento de encontrarse laboralmente realizados. Casi todos muestran una gran preocupación en conseguir un equilibrio armónico entre su vida profesional y personal y, por supuesto, no quieren verse encadenados a trabajos monótonos y aburridos. De la encuesta también se desprende que no son jóvenes acomodaticios ni conformistas, aunque no quieren verse abocados a tener que trabajar en actividades precarias y desconectadas. Una idea que comparten sus padres.

Los investigadores de la UA han detectado en los entrevistados una incertidumbre muy grande respecto a la industria zapatera y, con independencia de su formación académica, la mayoría tiende a dirigir sus planes de vida hacia otros sectores productivos y a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. También coinciden en la dificultad que entraña hoy en día, respecto a décadas pasadas, labrarse un futuro laboral en un contexto económico y social que les genera una creciente preocupación. Y todo ello está llevando al talento joven de Elda a buscar nuevos destinos fuera de la ciudad para desarrollarse profesionalmente.

Los autores del estudio son conscientes de que tanto los trabajadores como los empresarios conocen perfectamente una situación que tiene su origen en actitudes que llevan décadas arraigadas en la sociedad eldense. Pero su objetivo es, partiendo del análisis y las opiniones que ofrece el trabajo cualitativo desarrollado en los últimos meses, abrir un diálogo en la ciudad para reflexionar sobre los motivos por los que se ha llegado a la actuación situación y, sobre todo, buscar soluciones y alternativas para revertir un contexto actual que está desconectando a las nuevas generaciones con el sector industrial que ha sido el motor tradicional de la economía del Vinalopó.

Todo ello será tenido en cuenta por el equipo técnico que está elaborando el Plan Estratégico Elda 2030. Concretamente por el Patrón «Elda emprendedora, innovadora e industrial» que afronta los retos del sector productivo local en los diez próximos años a través del fomento de la innovación y la diversificación.

La solución pasa por emprender reformas económicas a largo plazo

Los investigadores de la UA Luis Garrido Sánchez, Thomas Cáneva y Alejandro Mantecón consideran que la solución a la fuga del talento joven de Elda pasa necesariamente por emprender profundas reformas en la estructura económica del municipio. Apuntan a la implantación de un modelo productivo más moderno, justo y sostenible que sustituya al actual. Pero los beneficios que resulten de esas reformas solo se alcanzarán a largo plazo y con la reorientación de una actitud empresarial y laboral tan enquistada como trasnochada. Soluciones que no caben en la actual sociedad por su carácter cortoplacista, la falta de valores y una competencia voraz.