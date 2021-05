Veintidós meses de cárcel por matar a una amiga que cayó al vacío por un empujón

«Te he dicho que te tenía que matar y te he matado». Así de cruel se expresó un hombre delante del cuerpo malherido de una amiga que cayó al vacío desde una altura de ocho metros tras recibir un fuerte empujón. Ocurrió en junio de 2019 en un inmueble de Elda y la mujer, de 37 años, falleció horas después de la caída, sin que su amigo pidiese ayuda a emergencias hasta cuatro horas después del suceso. El acusado, de unos 54 años, iba a ser juzgado durante toda esta semana por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante, pero la vista se zanjó en poco tiempo tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la defensa, ejercida por el abogado Roberto Sánchez Martínez, y la Fiscalía y la acusación particular. El procesado, para el que la Fiscalía y la acusación particular pedían inicialmente penas de 10 y 25 años de cárcel por homicidio y asesinato, respectivamente, fue condenado finalmente «in voce» a 22 meses y 27 días de prisión tras el acuerdo de conformidad y la declaración de culpabilidad del acusado.