El expediente a la Falla Huerta Nueva divide a la fiesta del fuego en Elda

El presidente de la Junta Gestora de las Fallas de Elda, Fernando Álvarez, no ha querido entrar en detalles limitándose a señalar que «las medidas que se adopten serán las que vienen recogidas en los estatutos de la Junta Central de Fallas». Puede ser desde una sanción económica hasta la prohibición de plantar el monumento. Desde la comisión Huerta Nueva su presidente portavoz Manuel Rico de Blas tampoco ha querido pronunciarse. «De momento no sabemos de que incumplimientos o infracciones estatutarias se nos acusa ni tampoco hemos recibido ninguna documentación de la Gestora para poder defendernos de las acusaciones. Por lo tanto no podemos decir nada», se ha limitado a indicar. Paradójicamente desde esta comisión ya se denunció en septiembre que el aplazamiento de la celebración, por segundo año consecutivo debido a las restricciones sanitarias del covid-19, suponía una vulneración de los estatutos de la Junta Central. Entre otras razones porque se disponía del permiso de las autoridades para plantar los monumentos y quemarlos en las calles, tal y como se hizo en València, y la decisión fue apoyada también por Trinquete y Fraternidad. Precisamente los dos únicos distritos que han votado en contra de expedientar a Huerta Nueva.

Cabe recordar que las Fallas de Elda llevan tres años rigiéndose por una Junta Gestora ante la ausencia de candidatos para hacerse cargo de la celebración. El pasado septiembre se abrió de nuevo el plazo para tomar el relevo pero, al no presentarse nadie, la Gestora se mantiene vigente. No obstante el presidente Fernando Álvarez está meditando su continuidad en un momento en el que el mundo fallero está dividido.