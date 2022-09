Después de dos años sin poder celebrar sus días grandes al completo, la ciudad de Elda se prepara, por fin, para dar comienzo a sus Fiestas Mayores, unas de las más esperadas por los vecinos y vecinas del municipio. Una festividad que arranca, oficialmente, la noche del día 6 con el pregón -que este año correrá a cargo de Emilio Maestre Vera, presidente de la Fundación Paurides, dedicada al fomento de la cultura en Elda- y cuya actividad principal se centra en los días 8 y 9 de septiembre.

Diversión, color, tradición y devoción a los santos patronos de la ciudad, la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso, son los ingredientes perfectos para el retorno de unas fiestas con más de 415 años de historia, y cuyo origen se remonta al año 1604, cuando Antonio Coloma, Conde de la ciudad, retornó de Cerdeña acompañado de las imágenes de Jesús Crucificado y de la Virgen María con el Niño en sus brazos, reconocidos en la actualidad como la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. De este modo, cuando llega el mes de septiembre, se rememora la llegada de los patronos a la ciudad.

El día 8 es la festividad de la Virgen de la Salud y el día 9, la del Cristo del Buen Suceso. Tanto un día como otro, se celebra una misa en la Iglesia de Santa Ana. Por la tarde, tras la Salve solemne, tienen lugar las extraordinarias procesiones de las imágenes por las calles de la ciudad.

Tradiciones recuperadas: «Correr la Traca» y la «Suelta de Globos»

En estos dos días grandes, se realiza uno de los actos mas coloristas, tradicionales y multitudinarios de estas fiestas: «Correr la Traca», que fue recuperado hace unos años. La traca comienza en la Plaza de la Constitución y va recorriendo diversas calles hasta desembocar en la Plaza Castelar. Miles de personas ataviadas con pañuelos y paraguas, protagonizan una agitada carrera bajo la traca, en un recorrido de casi un kilómetro.

Otra tradición que tiene lugar durante estos días principales, y que se recuperó en 2012 tras quedarse por el camino en 1959, es la suelta de globos aerostáticos desde la Plaza Mayor. Un bonito acto que desde primera hora de la mañana congrega cientos de eldenses para desayunar, tomar las pastas tradicionales y los típicos aperitivos acompañados por el mezclaíco (la bebida por excelencia de estas fiestas a base de vermut, picón y sifón), y, finalmente, disfrutar la suelta de globos tras la traca.

La fiesta y la alegría esta presente durante todo el día en los barrios: con sus calles engalanadas para la ocasión, juegos, verbenas, degustaciones, música… Además, estos días el Ayuntamiento organiza conciertos gratuitos con importantes artistas a nivel nacional y se monta una discoteca al aire libre hasta altas horas de la madrugada.

Jornadas imprescindibles para los vecinos de Elda, pero también para todos aquellos que quieran visitar la ciudad durante estos días.

Rubén Alfaro: «Van a ser las fiestas del reencuentro, habrá una gran participación de toda la ciudadanía»

El ambiente está más vivo que nunca en las calles de Elda después de dos años sin poder disfrutar de sus Fiestas Mayores con plenitud. Hablamos con Rubén Alfaro, alcalde de la ciudad, que explica los «imprescindibles» de estos días grandes.

¿Cómo definiría las Fiestas Mayores de Elda? ¿Qué significado tienen para los eldenses?

Las Fiestas Mayores son la celebración popular de la ciudad, unas fiestas que conllevan actividades de todo tipo en los barrios y las organizadas por la Cofradía de los Santos Patronos, que completan las que organizamos desde el Ayuntamiento. En los últimos años se han recuperado costumbres que estuvieron perdidas y que fueron suspendidas por la pandemia, como «correr la traca» y la «suelta de globos», que todavía han hecho más multitudinarias y participativas estas fiestas, con mucho colorido.

¿Cómo han vivido estos dos años de parón y qué ambiente se respira en la ciudad ahora que vuelven las celebraciones?

Sin duda, estas van a ser las fiestas del reencuentro y quizás este sea la principal novedad. Estoy convencido de que habrá una gran participación ciudadana, ya lo hemos visto en otras fiestas que se celebran en otras ciudades y aquí mismo, durante los Moros y Cristianos, pudimos comprobar que la gente tenía muchas ganas de disfrutar de nuevo de las fiestas, de los actos más populares y, en definitiva, de la normalidad. Han sido dos años en los que, salvo los actos religiosos y con muchas restricciones, no se han podido celebrar ni estas fiestas ni las del resto de la ciudad porque la situación provocada por la pandemia era muy grave y complicada. El ambiente ahora, por fortuna, es completamente diferente.

¿Cuáles son los actos que nadie puede perderse?

Todos los actos tienen su atractivo y sus propias características. Yo destacaría, por un lado, las dos que he comentado antes porque realmente son muy divertidas, participativas y coloridas: la traca y la suelta de globos. Son dos momentos muy importantes porque se han recuperado y la gente, especialmente muchos niños y niñas acompañados de sus padres y madres, participa en ellos de una manera muy intensa. Resulta muy divertido correr debajo de la traca desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Mayor y también la suelta de globos es muy espectacular. Las procesiones con las imágenes de los Santos Patronos también son actos muy entrañables y tradicionales. Por otro lado, creo que los conciertos organizados desde la Concejalía de Fiestas son muy importantes.

¿Qué tienen preparado desde el Ayuntamiento en cuanto a ocio y agenda cultural?

Este año contamos con dos lugares para la celebración de los conciertos. En el parking del Nuevo Pepico Amat y en la Plaza Castelar, con grupos y artistas muy importantes, tanto a nivel nacional como de aquí, de Elda. Por ejemplo, nos visitarán Miss Cafeína, Lala Love You y Alvaro de Luna. Se trata de espectáculos al aire libre, de carácter gratuito y que están dirigidos a público de todo tipo. Además, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, también colaboramos con las asociaciones vecinales para la celebración de actos populares y festivos en todos los barrios de la ciudad.

Los días grandes arrancan con el pregón. ¿Quién es el encargado de este año y por qué ha sido elegido para este acto tan especial?

El pregonero de este año es Emilio Maestre, presidente de la Fundación Paurides. Ha sido la persona elegida porque es un ejemplo del compromiso con la cultura y con la historia de Elda. Emilio es muy conocido y muy querido en la ciudad por su trayectoria como profesor. Además, durante todo este año, Emilio ha sido uno de los impulsores de la celebración del Año Coloma, en la que ha estado muy implicado.

El Ayuntamiento ha lanzado este 2022 un «Cancionero Eldense», con temas populares y tradicionales que se cantarán en estas Fiestas. ¿En qué consiste?

Es una manera de preservar una parte inmaterial de nuestro patrimonio. Se trata de canciones que hace muchos años recuperaron un grupo de montañeros llamado «Los Caracoles» y podían perderse si no se garantizaban su continuidad. Por ello, desde el Ayuntamiento hemos editado un cancionero que no sólo incluye las letras de estas canciones, sino que también incorpora un código QR con el que se puede acceder a una playlist de Youtube para oírlas. Creo que es una iniciativa muy importante, porque el patrimonio lo forman también tradiciones que no son tan tangibles como los monumentos o las fiestas.

¿De qué manera contribuyen estas Fiestas a promover la economía local?

Todas las fiestas son fundamentales para las economías de los pueblos y ciudades en las que se celebran y, lógicamente, Elda no es una excepción. Hay sectores económicos para los que las fiestas son imprescindibles, como los artesanos vinculados a la indumentaria festera, la hostelería y la restauración, así como también el pequeño comercio.

Un mensaje para que vecinos de toda la provincia se acerquen a disfrutar de las Fiestas Mayores de Elda en los próximos días.

Pues a los vecinos y vecinas de la provincia les animo a acercarse a Elda para disfrutar de unas fiestas muy participativas, con conciertos de gran nivel, con actos religiosos de enorme vistosidad y con actividades populares muy divertidas. Y, por supuesto, para disfrutar de nuestra gastronomía, del «mezclaico» y del caldo con pelotas y, en general, de la hospitalidad eldense.

Conciertos gratuitos: Miss Caffeina, La La Love You o Álvaro de Luna

Los conciertos de las Fiestas Mayores de Elda regresan este año con más fuerza que nunca y con dos escenarios de actuaciones situados en el parking del Nuevo Pepico Amat y en la Plaza Castelar. Serán tres días repletos de música para todos los gustos y con acceso gratuito.

8 de septiembre

En el recinto ubicado junto al Nuevo Pepico Amat, los conciertos darán comienzo el 8 de septiembre a partir de las 21.00 horas con las actuaciones del grupo La La Love You y, a las 23.30 horas, de Miss Caffeina, cerrando la fiesta Moya DJ.

La La Love You es una de las bandas revelación en el panorama indie nacional. Este grupo madrileño ha arrasado con el tema «El Fin del Mundo», un éxito que les ha valido el Premio MTV EMA al Mejor Artista Español, el Premio Odeón al Mejor Artista Revelación y un doble Disco de Platino. Sin duda, unos indispensables en todos los festivales de verano.

Por su parte, los también madrileños Miss Caffeina son una de las bandas consagradas del indie rock español, con más de 15 años de trayectoria, aunque su gran éxito llegó en 2016 con el tema «Mira cómo vuelo». Otro de los grupos imprescindibles de los festivales de verano.

Por otro lado, ese mismo día, en la Plaza Castelar, actuará la Orquesta Supermagic a partir de las 22.30 horas.

9 de septiembre

El día 9, en la Plaza Castelar, el grupo eldense Sonámbulos traerá, a partir de las 22.00 horas, la música de los años sesenta, y a las 23.30 horas será el momento de recordar a uno de los grandes de la música melódica española con el Tributo a Camilo Sesto.

Ese mismo día, en el parking del Nuevo Pepico Amat, a las 22.00 horas se subirá al escenario el grupo Veintiuno, dando paso a las 23.30 horas al cantante Álvaro de Luna, finalizando la fiesta la música de Moya DJ.

Veintiuno es un grupo toledano que gracias a sus pegadizos ritmos electrónicos con toques de punk y R&B se han consolidado como una de las grandes bandas indies, habituales de los mejores festivales.

Álvaro de Luna es uno de los compositores y cantantes de pop-rock español que, tras formar parte del grupo Sinsinati, que se hizo popular con la cancion «Indios y vaqueros», inició una carrera en solitario que ya le ha permitido obtener éxitos importantes con temas como «Juramento eterno de sal» o «Llueve sobre mojado».

10 de septiembre

Por último, el día 10 en la Plaza Castelar actuará a partir de las 22.00 horas el grupo local For Sale, con música de los años setenta, y a las 23.30 horas el Tributo a Manolo García traerá la mejor música pop española de los últimos años.

Ramón González: “Las Fiestas Mayores potencian nuestras señas de identidad como ciudad trabajadora, emprendedora y hospitalaria”

Ramón González, presidente de la Cofradía de los Santos Patronos de Elda, lleva desde el año 2009 siendo reelegido como máximo responsable de las Fiestas Mayores de la ciudad. Muy implicado con el municipio, su cultura y tradiciones, González afirma que cada 6 de septiembre es “un reencuentro mágico” con la historia de la localidad.

¿Qué es lo más característico y diferenciador de la Cofradía de los Santos Patronos de Elda?

Después del Ayuntamiento, la Cofradía de la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso es la institución más antigua de la ciudad de Elda. Sin ir más lejos, celebramos 418 años de la llegada de las imágenes desde Cerdeña a nuestra población traídas por el entonces Virrey de España en la isla italiana y eldense Antonio Coloma. Son nuestras Fiestas Mayores las que nos hablan de la historia, cultura y tradiciones de un “Pueblo Venturoso”.

Por fin vuelven estos días grandes a la ciudad. ¿Cómo están los ánimos tras no haber podido celebrar las Fiestas, al completo, durante dos años?

Aunque tanto en el año 2020 como en el 2021 pudimos conmemorar la parte más importante de nuestras Fiestas Mayores dentro de la parroquia, con la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso en su trono, en este año de reencuentro volvemos a las calles con mucha ilusión y sobre todo agradecimiento. Nuestras dos advocaciones han estado muy presentes durante estos años de pandemia, la añorada salud y el buen suceso que supuso la vacuna. Sin duda, al volver la normalidad también se prevén unas Fiestas Mayores con más participación que nunca.

¿Cuál diría que es su acto favorito de entre todos los previstos?

No podría decantarme por un solo acto, pero la mañana del día 6 de septiembre, cuando nos disponemos a trasladar a la Virgen desde su camarín al trono... Ese reencuentro tras un año es algo mágico. A mi mente vienen todos los recuerdos de mi niñez. Sin duda, a lo largo de nuestras Fiestas Mayores, son muchos los actos y momentos de gran emotividad: el saludo de los eldenses; las misas mayores con la magnífica polifonía por parte de la Coral Santos Patronos y la orquesta de cámara ciudad de Elda, dirigido todo por María del Carmen Segura; las procesiones; el “Correr la Traca” y la “Suelta de Globos”; tomar el “mezclaíco” en lugares emblemáticos de la ciudad; escuchar a “Los Caracoles” cantar y contar historias antiguas de Elda... En definitiva, compartir fiesta es compartir vida.

¿Hay novedades o cambios en el programa de actos este 2022?

Como novedad, por ejemplo, el día 7 tras la Salve se lanzará un globo aerostático nocturno con luz, será un homenaje a todos los eldenses fallecidos por el covid-19. Además, de forma extraordinaria, la Virgen procesionará con un manto regalado desde Manila en el año 1872 y que se bordó como agradecimiento a la Virgen de la Salud por los empleados de la Fabrica de Tabacos que dirigía entonces un eldense, Rafael del Vall, y que, ante una epidemia de cólera que azotaba la región, rogaron a la Virgen de la Salud. Este año conmemoramos esa efeméride de hace 150 años.

Lo más significativo de las Fiestas, sin duda, es el acto de “Correr la Traca” y la “Suelta de Globos”. Dos tradiciones que se recuperaron después de mucho tiempo sin celebrarse. Cuéntenos en qué consisten y por qué decidieron volver a retomarlas.

El “Correr la Traca”, tradición que ya nos cuenta las crónicas de finales del siglo XIX y que no sabemos en qué momento se pierde, cumple 20 años de su recuperación y es un acto muy participativo. Desde primera hora de la mañana se concentran, en torno a un almuerzo, muchos corredores por grupos de familia o amigos y a las 13:15h se enciende la traca desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza Castelar, un potente recorrido con terremoto final. Tras ello, todo el mundo se desplaza a la Plaza Mayor donde están instalados los enormes globos aerostáticos que, hechos por la comisión de la Traca y Globos, serán lanzados al cielo con infinidad de peticiones para nuestra ciudad: salud, trabajo, bienestar, justicia... Una tradición que nos transporta a 1784 cuando se lanzó el primer globo de estas características. Ambas tradiciones son parte de nuestra historia, nuestras Fiestas Mayores que, marcadas en el calendario como fiestas locales, no hacen más que potenciar nuestras señas de identidad como ciudad trabajadora, emprendedora y hospitalaria.