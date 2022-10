Vicenta Tortosa Urrea, gerente del Departamento de Salud de Elda, ha sido este año la encargada de impartir la lección inaugural en el acto de apertura del curso académico del Aula en Elda de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

De "Oportunidades y motivación" ha disertado la villenense Vicenta Tortosa acompañada del alcalde Rubén Alfaro y del coordinador del Aula de la UNED en Elda, José Manuel Guardia, en un salón de actos lleno de alumnos con muchas ganas de aprender.

Tortosa fue precisamente alumna de la UNED y ha compartido con los asistentes lo que su compromiso personal y la experiencia acumulada, tanto en su trayectoria formativa como en la política y en lo profesional, le han aportado para poder desarrollar lo que hasta ahora siente que puede ser el proyecto más ambicioso que ha llevado a cabo: el primer plan estratégico del Departamento de Salud de Elda para los años 2022-2025.

"Con este plan pretendemos conseguir una posición de excelencia en la actividad asistencial, en la docencia y en la investigación. Nuestro compromiso no es otro que centrarnos en las personas, tanto pacientes como profesionales. Para este reto, nos hemos parado para pensar, para hacernos preguntas, escuchar respuestas y, después, actuar. Nuestro Plan Estratégico es fruto de una mirada y un análisis de lo que funciona bien y de lo que podría funcionar mejor", ha anunciado la máxima responsable sanitaria en el Alto y Medio Vinalopó añadiendo que, a través de esta iniciativa, "aspiramos a activar canales de comunicación y espacios nuevos para escucharnos los unos a los otros, para conocer de cerca las experiencias de los pacientes y para reconocer la visión y las iniciativas de los profesionales.

La oportunidad de la UNED

"Porque, si hace ya muchos años al finalizar la diplomatura en Graduado Social, que por cierto cursé en la que actualmente es la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda, eran tantas las ganas de comerme el mundo, la gran determinación que me acompañaba en mi juventud de no parar ahí, que me enganché a una nueva aventura, cursar una carrera universitaria superior al tiempo que trabajaba ya en el Hospital General Universitario de Elda, siendo INSALUD todavía por encontrarse en proceso la creación del Servicio Valenciano de Salud, en concreto prestando mis servicios en el Servicio de Personal, donde pude poner en práctica desde temprana edad mucho de lo aprendido como responsable de relaciones laborales. Y si ahora puedo definir esa etapa como una verdadera aventura de conocimiento, también lo fue de soledad, de no saber de dónde sacar la capacidad de concentración que tanto añoraba y, sobre todo, de no abandonar, de ser persistente, de darle la vuelta muchas veces a las dudas e inseguridades que me acechaban. Quería aprovechar esa oportunidad que la UNED me ofrecía y que merecía todos los esfuerzos para reinventar mi propia motivación, para reafirmarme sin titubear en la constancia imprescindible, consiguiendo, en definitiva, no perder ese tren que había parado en mis primeros veinte años, y que bien podía ser la alternativa a las dificultades para realizar uno de mis sueños fuera de casa", indicó anoche la máxima responsable de una área sanitaria con 2.500 profesionales, 14 municipios, 190.000 habitantes, 11 centros de salud y 10 consultorios auxiliares contando con el nuevo consultorio de Elda que en breve se pondrá en marcha, un hospital general universitario, un centro de especialidades en Elda y un Centro Sanitario Integrado en Villena con puerta de urgencias hospitalarias.

Expectativas superadas

El plan estratégico del Departamento de Salud de Elda ha superado todas las expectativas. "Nos asombramos cuando informé en comisión de dirección que ya teníamos 30 iniciativas, pero vinieron más, sonreímos cuando llegamos a 50, pero cuando superamos las 100 ya no tuvimos excusas para considerarlo un completo éxito. En estos momentos se han presentado 145 proyectos, iniciativas a las que les estamos haciendo seguimiento desde el equipo directivo, planteadas por todo tipo de unidades, servicios y profesionales, alcanzando ya las más de 1.300 voluntades de participación", destacó la gerente anunciando las 11 líneas estratégicas que se han conformado desde las iniciativas presentadas. Objetivos que coinciden con la directrices planteadas desde la Conselleria de Sanidad: bienestar emocional y salud mental; mujer, embarazo, infancia; cuidados; calidad y seguridad; continuidad asistencial; planes, infraestructuras, crecimiento; mejorar en el día a día; formación; investigación; nuevas tecnologías; y sostenibilidad.

"No sabían que era imposible"

La gerente sanitaria también se ha sincerado: "Hay un momento de mi infancia, que ha sido como tener un talismán para crear lo que en mi opinión debe de ser la chispa de la motivación, que es ni más ni menos que la ilusión (...) y la UNED ha hecho mucho por mí, y no sólo en cuanto a lo académico. A veces, hay que coger al vuelo las oportunidades que el devenir te presenta. Cuando hay un tren al que quieres subirte y para el que te has comprado el billete con mucha antelación, con una dirección clara y un destino al que quieres llegar. Cuanta más ilusión lleves en la maleta, expectativas, sueños, retos, como quieran llamarlo, más capacidad puedes tener para como junco, no dejarte vencer por los bretes que puedas encontrar".

Y para terminar su lección magistral Vicenta Tortosa felicitó a la UNED por su 50 aniversario, "una universidad que se atrevió a imaginar una educación sin barreras y que año tras año agradece su existencia a cada una de sus alumnos y alumnas", y recordó la frase de Jean Cocteau "que hemos querido que enmarque nuestro tesón en lograr disponer del primer plan estratégico como Departamento de Salud, pues creo que encaja perfectamente con quienes en el año 1972 soñaron con esta universidad: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible".