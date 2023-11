Petrer y Villena recurrirán la decisión de la Conselleria de Educación de paralizar hasta nuevo aviso las obras que iban a acometerse en dos centros de estas localidades incluídas en el Plan Edificant. La Conselleria de Educación, liderada por el popular José Antonio Rovira, suspendía hace aproximadamente quince días las actuaciones previstas para la Escoleta Virgen del Remedio de Petrer y el nuevo CEIP Principe don Juan Manuel de Villena, junto a otros 13 centros educativos de la Comunidad Valenciana.

La medida se tomó mientras se evalúa, a través de un expediente de declaración de lesividad que podría acabar en los tribunales, la decisión de Raquel Tamarit (Compromís), anterior responsable del área, de comprometer más de 65,5 millones de euros para estos trabajos mientras estaba en funciones. Las actuaciones en ambos centros se encontraban valoradas en unos 8 millones de euros de los que 7,4 millones iban destinados al derribo y a la construcción del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel de Villena y 404.937 euros al desmontaje de la cubierta y construcción de una nueva en la Escoleta Virgen del Remedio de Petrer.

La actual Conselleria, dirigida por el popular José Antonio Rovira, habría decidido suprimir la licitación de estas actuaciones para investigar si Tamarit tenía las competencias en ese momento para autorizar estas actuaciones y habría informado a los centros educativos y los Ayuntamientos afectados mediante una carta por medio de la cual se les comunica la retirada de las partidas. Precisamente, tanto el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la concejala de Educación de Petrer, Patricia Martinez, han asegurado en declaraciones a este medio de comunicación que habrían recibido este escrito hace aproximadamente diez días, momento en el que se habrían puesto en marcha para iniciar las acciones legales oportunas ante una decisión que ambos responsables consideran "injusta".

Fulgencio Cerdán ha asegurado que las actuaciones están pendientes de acometerse desde hace seis años, cuando comenzaron a darse los primeros pasos de la actuación. "La obra se tiene que volver a presupuestar ya sea por Edificant o por una inversión directa de la conselleria. En el último año, ya hemos sacado a los niños del colegio, están dando clase en un colegio creado con barracones en un solar municipal y el edificio está apuntalado y listo para demolerse, de hecho nosotros hemos seguido adelante con el proyecto de demolición a pesar del escrito porque creemos que esta actuación no puede quedarse de lado y que la conselleria debe cumplir".

El alcalde de Villena, que se reunía hace apenas tres semanas con el secretario autonómico de Educación, asegura que, a pesar de las malas noticias que supone esta suspensión, se encuentran tranquilos y confiados con la continuidad de la actuación. "Las sensaciones que nos trajimos fueron buenas, pudimos hacerle entender en la reunión que era importante que esta obra saliera adelante. Nos da igual como se adjudique, solo queremos que se haga de la forma más rápida posible y confiamos en que desde la Conselleria lo van a llevar a cabo, por eso no hemos parado de trabajar".

Por su parte, la concejala de Educación de Petrer, Patricia Martínez, ha señalado que, aunque de forma prudente, ya están comenzando a preparar las alegaciones porque su intención es "pelear" la decisión de conselleria si la situación fuera a más. "Nuestra situación es grave, no es un capricho del municipio, se trata de un centro infantil con defectos en la estructura de la cubierta que ya nos ha dado problemas de inundaciones, humedades y filtraciones en aulas donde los alumnos van de 0 a 3 años".

Martínez ha confirmado que desde su concejalía ya han realizado varias llamadas a València para conocer más acerca de esta situación y que ya habrían solicitado reuniones con Infraestructuras y con Inspección para trasladarles la gravedad de la situación. "Hace menos de diez días nos reuníamos con el director del centro de infantil para trabajar en la licitación de la obra, en cómo haríamos para empezar en mayo y ver si se podría realizar durante el verano y esta noticia nos ha fastidiado a todos. Lo peor es que si pasara algo grave con el tejado no tendríamos ningún lugar al que trasladar a los niños y que, además, se trata de un edificio que es responsabilidad al completo de la Conselleria de Educación, no es municipal y no podemos hacer nada si esta situación no se reconduce".

