Villena se encuentra inmersa esta semana en el proceso de cambio de nombre de algunas calles, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Durante estas jornadas, los residentes de las vías afectadas participan activamente en un proceso de votación para determinar el cambio de nombre definitivo.

Un equipo de informadores ha iniciado visitas domiciliarias a las calles Alto de los Leones, Alcázar de Toledo, José María Pemán, Coronel Selva y Plaza Santa María de la Cabeza durante esta semana en las que han instalado puntos informativos. En estos explicaban el proceso a los vecinos, les entregaban folletos informativos sobre las implicaciones documentales y los pasos a seguir para llevar a cabo su votación a través del móvil.

Desde el puesto de votación, Alba Martínez, responsable del proceso, destaca la participación activa de los vecinos. "El proceso ha sido sencillo para ellos, los residentes vienen cuando toca la votación en su calle, nos hacen entrega de algún documento que acredite que viven en esa vía y realizan su votación con el móvil. Se está acercando mucha gente a votar, algunos vienen por curiosidad y acaban votando. Muchos reconocen a las mujeres de la ciudad, como doña Lola, que ha sido una de las más votadas, y eso es la parte más bonita."

En el caso del DNI se puede aprovechar para modificarlo el periodo de renovación ordinario, y habrá que notificarlo ante la Seguridad Social o en Tráfico. En cuanto a los tributos y cargas fiscales municipales, el Ayuntamiento se encargará de hacerlo de manera automática.

Cabe destacar que algunas calles ya han recibido nombres alternativos en cumplimiento de la ley. La calle Capitán López-Tarruella recuperará su nombre original como C/ Puerta del Molino, mientras que la Avenida Luciano López Ferrer será renombrada como Joaquín María López, fusionando ambas calles en una.

A pesar de que algunos residentes se muestran satisfechos con la iniciativa algunos vecinos han mostrado su descontento frente a algo que consideran "una pérdida de tiempo". Es el caso de Alfonso Peralta, vecino de la ciudad, que asegura que "no me parece importante que se vote para esto, yo venía a votar en contra. Me da igual que se elija cualquiera de las opciones porque veo una imprudencia absurda cambiar las calles, hay cosas más importantes. No sé quiénes son ninguna de las opciones, pero las calles son solo nombres identificativos y ya está, no tienen nada más".

Otro vecino afecta por la medida, Pedro Azorín, también ha expresado su descontento. "Nos parece fatal, hemos leído la información y la verdad es que no nos ha gustado la idea. Yo no me preocupo del nombre que tiene la calle, yo me preocupo de la casa. Se cambian muchas cosas y se gasta mucho dinero que son tonterías."

En un tono más positivo, Sebastián García, vecino de una de las vías afectadas por la medida opina que le parece "una buena iniciativa por parte del Ayuntamiento, y creo que es importante que se hagan cosas así en Villena."

Por su parte, José Palau, afectado por el cambio en su calle, manifiesta su desacuerdo con la falta de información. "La mía la están cambiando y me parece mal que la cambien. No nos han mandado ninguna información a casa para que sepamos que está pasando. Parece ser que es de obligado cumplimiento, pero no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa con Alcázar de Toledo? ¿Qué nos recuerda a lo antiguo? Pero hay cosas que son importantes recordar para que no vuelvan a pasar. Ahora, aparte de esto, hay que cambiar todo: el DNI, carnet de conducir y lo de correos locos."

Para aquellos aún no hayan podido acudir a votar a estos puntos de información, se abrirá un servicio especial de información y voto en el Espacio Joven el 12 de diciembre, de 11.30 a 14 horas y de 18.00 a 21.00 horas.