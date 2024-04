El Consell cerrará en junio uno de los dos ascensores de la estación de Elda si Adif no lo repara antes

«Jugar con la seguridad de los ciudadanos aun sabiendo que no reúne los parámetros pertinentes de seguridad no me parece algo correcto», sostiene Javier Diviero, usuario habitual de la estación de Elda-Petrer. Uno de los elevadores ubicado en la terminal de trenes de ambas localidades no superó la revisión periódica realizada el pasado mes de diciembre. Los técnicos le colocaron una pegatina naranja con la palabra «desfavorable» en letras mayúsculas y en minúsculas «con defectos».

De esta forma, también se indica que si el ascensor no se repara antes del 28 de junio del presente año, se dejará «fuera de servicio». Por ello, la administración competente en las revisiones, es decir, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, da de plazo a Adif, responsable de reparar los ascensores, hasta junio para solventar los defectos que pueda tener el elevador.

Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo aseguran que las inspecciones en los ascensores de edificios públicos se realizan cada dos años. «En este caso, por el color de la pegatina indica que se han detectado fallos graves (verde es sin fallos o fallos leves y rojo si son fallos muy graves que conlleva dejarlo fuera de servicio). Tras la primera inspección desfavorable el titular del ascensor tiene un plazo de seis meses para subsanarlo», explican.

Detalle de la pegatina. / FRANCÉS

Así, una vez se cumpla el plazo, que en este caso será en el mes de junio, si los defectos se han resuelto, se colocará la pegatina verde. En caso contrario, se pondrá la pegatina roja y se dejará fuera de servicio, indican las mismas fuentes.

La administración responsable de las reparaciones de este tipo de infraestructuras en las estaciones de tren es Adif, según ha podido saber este diario. La entidad pública, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad, ha señalado que no ha recibido ninguna notificación por parte de los responsables técnicos sobre la revisión desfavorable de uno de los ascensores de la estación de Elda. Aseguran que una vez reciban el aviso, se repararán los defectos.

«Nos quedamos encerradas»

Mientras tanto, los usuarios denuncian que la pegatina lleva colocada desde el mes de diciembre y que se pone en riesgo su seguridad. «Espero que se solucione cuanto antes», comenta un viajero. El usuario Antonio Martínez recuerda que «aunque para la mayoría de las personas no suponga un grave inconveniente no utilizarlo, para quienes tienen movilidad reducida se vuelve imprescindible. En estos casos, la prestación del servicio público hace urgente la revisión y puesta a punto de los mismos».

Otra viajera, Olga Morilla, cuenta que «fui a acompañar a una amiga y nos quedamos encerradas, casi pierde el tren». «Hay que poner algún remedio ya», insiste el viajero Luis Miguel Brotons.

