«Las comparsas son la parte más importante de las fiestas»

Del 23 al 27 de mayo, Salinas celebra con gran entusiasmo sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen del Rosario. Este evento cuenta con un extenso programa de actividades diseñado para el disfrute tanto de los residentes como de los visitantes. Además, destaca la notable participación, ya que más de un tercio de la población se involucra activamente en las tres comparsas: Contrabandistas, Piratas y Moros Laguneros.

¿Qué importancia tienen las fiestas de Moros y Cristianos para la comunidad de Salinas?

Son de máxima importancia para los salineros, ya que con ellas mostramos nuestra historia e identidad como salineros. Ya con más de 50 años de historia, nuestras fiestas están consolidadas y representan la semana grande de Salinas, se celebran en el mes de mayo y conllevan unos días de convivencia, disfrute y alegría para todo el pueblo y las personas que nos visitan y acompañan. Son fechas de juntarse y compartir mesa y mantel, compartir vivencias y anécdotas en armonía.

¿Qué papel juegan las diferentes comparsas y asociaciones en la organización y celebración de las fiestas?

Bueno, las comparsas son el eje, entorno al que se celebran las fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario. Son la parte más importante y las que le dan contenido a las fiestas. Son las comparsas, sus capitanes y festeros los protagonistas y a través de ellas se aglutinan los salineros para celebrar y disfrutar de las fiestas, con los desfiles, entraetas, procesiones, acompañamientos, etc. No hay que olvidar el papel imprescindible en la celebración de las fiestas que tienen los embajadores de las tres comparsas. Sin ellos no tendrían sentido las fiestas de moros y cristianos.

¿Qué actividades se organizan para fomentar la participación de los jóvenes en las fiestas de Moros y Cristianos?

Los jóvenes son el futuro de la fiesta y de nuestra historia, en definitiva, el futuro de Salinas. En cuanto a las fiestas, están integrados en todos los actos organizados. Las diferentes comparsas inculcan y organizan a los más jóvenes para que participen de una manera activa en la fiestas desde muy pequeños, para que así adquieran el compromiso y la responsabilidad de continuar con las tradiciones, sin dejar de disfrutarlas y pasarlo en grande. En esto último también influye mucho la familia y los amigos. Los jóvenes son los que le dan esa luz especial a las fiestas que nos hace pensar que llegaremos muy lejos como salineros y como festeros.

¿Se han introducido cambios o innovaciones recientes en la forma en que se celebran las fiestas?

Las fiestas intentan reflejar y perpetuar las tradiciones, pero esto no quita que año tras año haya que adaptarse la celebración y organización de los actos a las circunstancias y en resumen adaptarse a la evolución de la sociedad salinera. Casi todos los años suelen haber pequeños cambios debido a experiencias en años pasados que intentan corregir problemas que han surgido durante la celebración de otras ediciones. En los últimos 15 años no se han introducido cambios significativos, excepto en las fechas de celebración de los diferentes actos, debido a circunstancias puntuales.

¿Cómo pueden los ciudadanos contribuir a que estas fiestas sean un éxito año tras año?

Los ciudadanos pueden participar de varias formas. Los que son festeros y participan activamente en las fiestas, estos son los que deben salir a la calle a lucirse pero también a acompañar a los capitanes y embajadores, a mostrar a los que nos visitan lo increibles que son nuestras fiestas, a llenar nuestras calles y cuartelillos y sobre todo a pasarlo en grande. Los que no son festeros deben de participar en los actos, salir también a la calle, acompañar, apoyar y sobre todo a aplaudir a los festeros, capitanes y embajadores en los diferentes actos programados para que todos nos sintamos arropados y así también mostrar al mundo que las mejores fiestas son las de Salinas.

Porgrama de Moros y Cristianos de Salinas 2024

VIERNES 24 DE MAYO

12:00h. Entrada de Bandas de Música, desde la carretera de Sax (Clínica) hasta la Plaza de España. El alcalde inaugurará las Fiestas y entregará el bastón de mando al Alcalde de Fiestas 2024. Al finalizar, todas las Bandas de interpretarán el pasodoble «Salinas en Fiestas», dirigidas por Francisco Callejas López.

19:00h. Desfile con el siguiente orden de salida de las Comparsas: Contrabandistas, Piratas y Moros Laguneros.

23:45h. Concentración en la puerta del Ayuntamiento para el saludo a la patrona, la Virgen de Rosario. Seguidamente, disparo de un castillo de fuegos artificiales ofrecido por la Pirotecnia del Mediterráneo. A continuación, Retreta.

SÁBADO 25 DE MAYO

08:30h. Volteo General de campanas y Diana con Despertà.

12:00h. Exaltación a la patrona, la Virgen del Rosario, por las calles de la localidad. El recorrido irá acompañado de arcabucería y al finalizar, sobre las 13:00 horas, se disparará una Gran Mascletà en la Plaza de España, ofrecida por la Pirotécnia del Mediterráneo.

18:15h. Entrada Mora. El orden de salida será: Moros Laguneros, Contrabandistas y Piratas. A continuación, Entrada de Embajadores y seguidamente Embajada Mora. Al finalizar, Ofrenda de Flores a la patrona.

DOMINGO 26 DE MAYO

08:30h. Volteo General de campanas y Diana Floreada a cargo de las tres bandas de música.

12:00h. Santa misa en honor a la Virgen del Rosario cantada por el Coro San Antonio Abad acompañado por la Banda de Música de Salinas.

18:30h. Entrada cristiana. El orden de salida será Piratas, Contrabandistas y Moros Laguneros. A continuación, Entrada de Embajadores y seguidamente Embajada Cristiana. Al finalizar, Solemne Procesión con la imagen de la Virgen del Rosario, portada por la Comparsa de Moros Largueros.

LUNES 27 DE MAYO

08:30h. Volteo General de campanas y Diana con Despertà.

11:30h. Subida de San Isidro Labrador rador hacia la Plaza de su mismo nombre, portado por la Comparsa de Moros Largueros. A continuación, Misa de Campaña, cantada por el Coro San Antonio Abad de Salinas. Al finalizar, ofrenda de frutos y regreso a la Parroquia.

18:30h. Desfile. El orden de salida será: Moros Largueros, Piratas y Contrabandistas. Los Capitanes para el año 2025 irán acompañando a la Bandera de su correspondiente Comparsa. A continuación, Danzas Populares en la Plaza de España. Seguidamente, se intercambian las bandas entre los capitanes 2024 y los del 2025 y se arriesgarán las banderas de las Comparsas dando por clausuradas las Fiestas. Por último, Gran Traca Fin de Fiestas.

¡Acércate a Salinas y disfruta de sus Fiestas de Moros y Cristianos 2024!