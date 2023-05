¿Cuál sería la primera medida en caso de poder gobernar?

Los valencianos tenemos un problema fundamental que se llama financiación y mi primera medida sería pedir una reunión bilateral al Gobierno de España para tratar única y exclusivamente la financiación. Y si no hubiera acuerdo, exploraríamos todas las vías, incluso recurrir a la vía judicial. Lo que no podemos hacer es aceptar de brazos cruzados que este problema no tiene solución, cuando es cuestión de voluntad política.

¿Es usted de centro, como dijo la ministra Irene Montero?

Todos tendrían que ver cuál es mi trayectoria política. No voy a polemizar ni con Montero ni con Illueca porque hemos votado juntos en el Congreso tantas y tantas iniciativas y hemos compartido gobierno aquí. No, no soy una persona de centro, soy de izquierdas y lo he demostrado en mis obras cuando he tenido capacidad de gestión.

¿Y Ximo Puig es de centro?

No, creo que hay fuerzas progresistas y de izquierdas y Ximo Puig está en una, probablemente es una izquierda más moderada que Compromís, pero con la que nosotros nos encontramos cómodos volviendo a reeditar un nuevo Botànic que tendrá que ser necesariamente más reivindicativo con Madrid porque no podemos ser tan amables con Madrid.

¿Evita el choque con Podemos porque los van a necesitar?

Los valencianos tenemos un dicho que dice «la familia es fer-se». Con Illueca no quiero discutir porque probablemente nos tengamos que entender después del 28M igual que el PP, inexorablemente, se tendrá que entender con Vox si suman mayoría.

¿Qué le han parecido las críticas de Podemos a Juan Roig?

Innecesarias. Se han utilizado algunas palabras fuertes que no bajan los precios. El señor Juan Roig no bajará los precios porque le digan capitalista despiadado. Si lo que queremos es un control de precios, Unidas Podemos tiene una arma infalible: el BOE. Están en el Gobierno de España, por tanto, que utilicen el Boletín Oficial del Estado que es más efectivo. Los políticos tenemos que hacer política y no tenemos que descalificar innecesariamente a nadie.

¿Cuál sería su propuesta para bajar los precios desde aquí?

Desde el Consell es complicado porque esa es una prerrogativa que tiene el Gobierno central. La cadena alimentaria no se está aplicando bien y creo que hay un margen que permitiría poner un tope a los precios. Pero siempre, siempre, que ese tope no acabe perjudicando al eslabón más débil de la cadena alimentaria que son los agricultores.

¿Repetir los resultados electorales de 2019 sería un éxito?

Sí, claro que sería un éxito, pero no nos conformamos. El Valencia el domingo salió desde el primer momento a ganarle al Madrid, si hubiera salido a empatar probablemente habría perdido. Yo voy con el mismo espíritu, salgo a ganar, si al final hay un empate, bueno, consideraré que son unos buenos resultados porque habré conseguido los mismos que aquel Compromís encabezado por un animal político como era Mónica Oltra.

¿La están echando de menos en esta campaña?

A Mónica Oltra siempre la echamos de menos. No se entendería Compromís sin la participación decisiva de Oltra, pero también hemos podido constatar que somos un equipo y hay buenos relevos.

¿En qué se ha equivocado el Consell en estos ocho años?

Le daré la vuelta a la pregunta y es que en ocho años este Consell ha acertado en muchas cosas. Cuando el PP tiene que recurrir a reivindicar de manera obscena e hipócrita el fantasma de Rita Barberá o tienen que sacar cosas que pasan a 350 kilómetros o incluso a 600 es porque tienen poco que atacar. Pero por contestar la pregunta, creo que en Sanidad y en Agricultura habríamos podido hacer algo más.

¿En qué sentido?

En agricultura entendernos mejor con nuestros representantes y en Sanidad creo que el próximo Consell del Botànic ha de hacer una apuesta decidida. Hemos de dedicar más recursos a la atención primaria, desde la pandemia ha habido un deterioro y por eso ha de ser una de nuestras banderas de cara al próximo Botànic.

Cuando negociaron el primer Botànic, alguien de Compromís dijo que no había llegado al Consell para «poner escayolas», ¿ahora sí que les gustaría?

Ahora puede ser un buen momento, sí, o de ponerlas directamente o de ayudar a ponerlas. Hemos demostrado que podemos llevar cualquier tipo de conselleria, pero con independencia de que sea una conselleria de Compromís o del PSPV, ha de ser una prioridad.

En el Consell también ha habido tensión por la instalación de renovables, ¿le hubiera gustado ser más restrictivo?

Tenemos que ordenar el territorio y ver dónde hacen falta y dónde no y que sea la ciudadanía y el gobierno de la ciudadanía valenciana quien diga dónde se han de poner esas plantas y no que sean las empresas las que decidan. Queremos que con el cambio de modelo energético estas no continúen en las manos de los mismos amos, hemos de democratizar la energía e intentar que los ciudadanos sean más productores y propietarios de su energía. Hay que tener «trellat».

¿Y ese «trellat» no puede desembocar en lentitud?

Prefiero que me digan que vamos lentos que tener que lamentar de aquí a unos años la destrucción de nuestro territorio, de nuestro tejido productivo y nuestros pueblos.

Uno de los retos de la próxima legislatura puede ser la vuelta de las reglas fiscales de Bruselas. ¿Se debe controlar el gasto?

O incrementar los ingresos. Cuando la gente me habla de controlar el gasto, yo siempre me pregunto: ¿De dónde recortamos? ¿Del bienestar de las personas?

La oposición dice que de la grasa administrativa...

La grasa administrativa valenciana está muy muy por debajo de la que tiene Madrid. La tasa de funcionariado por habitante que tiene la Comunitat Valenciana es de las más bajas y, además, utilizamos la palabra grasa administrativa cuando nos estamos quejando que los procedimientos van lentos porque a vecesfalta personal administrativo.

¿España es un problema para la Comunidad Valenciana?

Yo no diría que España es un problema, pero a los valencianos nos está costando caro. Hemos sido muy generosos con el Estado, es decir, somos una comunidad pobre que aporta como si fuéramos una comunidad rica y que recibe como si fuéramos los ricos de España. Los recursos del Estado han priorizado siempre la visión centralista y radial del Estado y debería superarse esa concepción.

¿Tiene plan b si no gana el Botànic?

En democracia hemos de entender que hay alternancia política y que un gobierno es mejor si tiene una buena oposición, una constructiva y no desleal como la que ha hecho el PP yéndose a Europa a hablar mal de España.

¿La izquierda debería estar dispuesta a ayudar al PP para que no gobernara la extrema derecha?

El PP es Vox, ya está y si no le callarían la boca a Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, no.