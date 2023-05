Después de dimes y diretes y rumores de que podría cambiarse a la bancada de Ciudadanos, Asunción Aniorte, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Orihuela, ha emitido un comunicado para explicar las razones por las que no está en la lista de candidatos de la formación, así como los motivos que la han llevado a "apartarse por completo" del partido.

Así, una de las principales críticas que ha vertido es que no aceptó "firmar un convenio para que la asignación que el Ayuntamiento da a los grupos municipales se transfiriera íntegra a la cuenta de Vox España, y como contraprestación por los referidos servicios Vox emitiría la correspondiente factura".

En este sentido, ha presumido de "no haber tocado ni un céntimo de dicha asignación". De hecho, ha afirmado, "todos los gastos durante estos cuatro años de mandato (tinta impresora, folios, papelería, internet, etc.) han sido por mi cuenta".

Además, ha subrayado que Vox "es el partido del enchufe y el amiguismo", además de ser un partido cuyo programa para las municipales "no dice nada que sea válido para nuestra ciudad, bien porque es el mismo para toda España, bien porque no tienen ni idea de las necesidades reales de Orihuela".

Así, en la última reunión que mantuvo con el equipo que más ha trabajado por el partido en Orihuela se decidió "darnos de baja como afiliados, y desvincularnos por completo", a lo que ha añadido que "somos muchos los afiliados y simpatizantes decepcionados, y pensamos que ya no es la formación política que hace casi cinco años nos ilusionó y motivó".

También ha reconocido que no ha seguido "a rajatabla las directrices del partido cuando se ha tratado de presentar a pleno declaraciones institucionales, por considerar que no eran necesarias, o cuando, por ejemplo, voté a favor de nombrar hijo adoptivo a Joan Manuel Serrat". Para Aniorte, y así lo ha demostrado estos cuatro años -afirma-, ha prevalecido siempre "el interés por Orihuela y nunca el interés político".

Confección de la lista

"Tampoco he entendido cómo desde el Comité Ejecutivo Provincial [CEP] han mentido, diciendo que el candidato no haría la lista, que de eso se encargaba la presidenta, cuando nos ha quedado claro que no manda nada o, en general, no sabe mandar", ha continuado la edil.

Con respecto al candidato de Vox en Orihuela, Manuel Mestre, diputado por Alicante y teniente general del Ejército del Aire, ha manifestado que "desde Madrid le han querido dar una salida digna del Congreso, pero creo que esta no ha sido la salida acertada, al menos para Orihuela, pues no ha gustado a la gran mayoría de afiliados".

A renglón seguido, ha recordado cuando a principios de 2019 Mestre se acercó a una mesa informativa y "nos dijo que había que dejar paso a la juventud". Un par de meses después, ha añadido, "supimos por la Ana Vega que Mestre había impuesto a su joven sobrino como candidato en las elecciones de 2019, y según palabras de Vega "aguantando sus amenazas" porque iba a ser diputado nacional".

"Una vez más Mestre vuelve a imponer una lista, esta vez lo de la juventud se le ha olvidado, y vuelve a enchufar a un familiar, aparte de las personas que le acompañan en su lista", ha criticado. "Reconozco que la sumisión a mí no me va, y lo de "señor, sí señor" tampoco", ha subrayado.

Además, ha dicho haber visto en persona cómo es el candidato cuando se le dice algo que no le gusta: "Chillón, misógino y embustero, y yo tampoco consiento que me griten". De esta forma, le ha dado la razón a Mestre cuando dice que "no soy compatible en su lista, una lista con personas que hasta hace dos o tres meses nadie sabía que estaban en Vox, y nunca han apreciado ni respetado el enorme trabajo que otros hemos hecho durante cuatro largos años".

Mentiras

Lo de "embustero", ha insistido, lo afirma porque "ese señor dice que yo he comentado a los concejales de PP y PSOE cosas para crear confusión entre los afiliados o simpatizantes, y eso no es cierto". Como tampoco lo es que "quiera irme a Alicante o a Valencia", ha desmentido. "Alguien debería decirle al candidato y sus acólitos que está muy feo querer ensalzar a una persona denigrando a otra, aunque eso deja claro cómo es el personaje en cuestión", ha proseguido.

Lo que no ha contado Mestre es que "el anterior coordinador le denunció ante el Comité de Garantías por no cumplir con los estatutos del partido, por saltarse las normas que otros sí debíamos cumplir, o que a mí no me puede ver porque a petición del CEP y de Intermunicipal hice un informe que tampoco le gustó", ha explicado Aniorte.

En referencia a las listas, la concejala realizó una lista a petición del coordinador de zona, que, según él, se lo pedía Ana Vega, y cómo no, textualmente "que no se enterase Mestre", ha continuado, a la vez que ha señalado que era "una lista que estábamos seguros que el señor candidato no iba a admitir, pues las dos primeras personas nunca le hemos caído bien, no sé si por no ser tan jóvenes, o tan mayores, o quizás por hacer bien nuestro trabajo".

Además, se le advirtió a Vega que "nadie de esa lista apoyaba a Mestre, o lo que es lo mismo, teníamos claro que no estaríamos en la candidatura, a pesar de las "cariñosas palabritas" de Vega", ha incidido.

"Seguramente no guste lo que estoy contando, pero también son muchos los oriolanos que me han pedido que aclare lo que ha pasado y lo que este señor o sus palmeros han dicho sobre mí, y quiero dejar claro que nunca me he reunido con ese señor, y tampoco me dijo nunca de ir en su lista, imagino que sabría la respuesta. Tampoco he buscado un sillón, y no porque no me lo ofrecieran", ha recalcado.

"Me da pena y siento vergüenza por todas las personas que se acercaron a nosotros, en todas y cada una de las muchas mesas informativas que hemos puesto en casi todas las pedanías, en la costa y en varios sitios del casco urbano, y no puedo más que decir que sigo pensando igual para Orihuela, pero no defiendo el enchufismo, la vagueza, los gritos, la prepotencia y mucho menos las mentiras ni amenazas, por lo que me desvinculo totalmente de un partido del que han salido huyendo muchísimos concejales, coordinadores y equipos antes que yo, y que irremediablemente así seguirá ocurriendo, pues cuando no se valora el trabajo y se anteponen a los amigos pasan esas cosas", ha lamentado.

Por último, ha hecho hincapié en que "todo esto no lo digo desde el rencor, ya lo sabéis los que me conocéis, ni muchísimo menos con ira o despecho". Incluso, "aún podría contar más, pero me quedo con todos los vecinos que he atendido y escuchado, y todas aquellas personas que me han agradecido lo poco o mucho que hemos podido hacer", así como con "todo lo aprendido, que me ha ayudado a crecer y mejorar, y con todo el trabajo hecho por y para Orihuela, anteponiendo siempre a los colores, lo positivo y lo que he creído necesario para mi ciudad", ha insistido.

Así, ha agradecido a todas las asociaciones y personas que ha conocido, y "a todos los que hoy me siguen dando su apoyo. Para nombrarles a todos ellos tendría que hacer una enorme lista, pero sí debo nombrar y dar las gracias a Miguel Sánchez, por todo lo que me ha ayudado para aportar ese granito de arena que ha sumado y hecho más grande, aún si cabe, a Orihuela", ha concluido.