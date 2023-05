Más de 500 personas han respaldado a Santi Román en la presentación de la candidatura del PP de Sant Joan. La Plaza Maisonnave se ha llenado este miércoles por completo de público que ha querido asistir a la presentación de Román como candidato a la Alcaldía, tras su salida de Cs. Además, el presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido a llevar a cabo varias propuestas para este municipio. En este mismo acto, el PP de Sant Joan ha dado a conocer toda la candidatura con la que concurrirá para "afianzar el nuevo gobierno centro derecha que está cambiando Sant Joan", han manifestado desde el PP en un comunicado este jueves.

Además del público, el acto ha contado con la presencia de numerosos representantes del Partido Popular que se desplazaron hasta Sant Joan para dar su apoyo a Santi Román. Se puede hablar de desembarco de alcaldes, con 8 máximos representantes de gobiernos locales, y líderes populares de Madrid y Alicante. Junto al presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han acudido a Sant Joan d’Alacant, Juan Bravo (vicesecretario nacional de Economía del PP), Toni Pérez (presidente provincial y alcalde de Benidorm), Juanfran Pérez Llorca (vicesecretario general PPCV y alcalde de Finestrat), Luis Barcala (alcalde de Alicante), Juanjo Berenguer (alcalde de El Campello), Sebastián Cañadas (alcalde de Mutxamel), Alejandro Morant (alcalde de Busot), Lino Pascual (alcalde de Relleu), Javier Sendra (alcalde de Planes), José Antonio Rovira (diputado autonómico) y Pachi Pascual (candidato de San Vicente).

El presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido este miércoles a que Sant Joan tenga “un nuevo auditorio y un centro de día para sus mayores”, así como una nueva residencia pública “porque no se ha hecho nada en esta materia”. “No es de recibo que en estos ocho años el gobierno de Puig, el más caro de la historia, no haya hecho ni una sola residencia pública nueva en la provincia de Alicante. Yo me comprometo a poner fin a este olvido y a construir el centro de día que merecen nuestros mayores y las plazas residenciales que necesitan”, ha señalado Mazón, que anunció la firma de un convenio entre la Generalitat Valenciana y la Residencia Ferroviarios para abrir el Centro de Día".

El presidente del PPCV ha lanzado estos compromisos en Sant Joan durante el acto de presentación de la candidatura del PP al Ayuntamiento de la localidad que encabeza Santi Román. “Hoy presentamos una candidatura de suma, un gran equipo de trabajo”, ha señalado. Carlos Mazón ha indicado que “con el gobierno del cambio, Sant Joan saldrá del olvido en el que la tienen Puig y Sánchez, que niegan todo lo que el municipio necesita”. Así, en materia cultural se ha comprometido a que la localidad cuente con un auditorio y un conservatorio para la Sociedad Musical La Paz junto a la actual Casa de Cultura.

“Nuestros músicos merecen instalaciones dignas y el gobierno del cambio del PP las traerá. Tenemos una apuesta decidida por la cultura tras ocho años de completo abandono y desidia desde el Consell donde las únicas inversiones han llegado desde la Diputación”.

El presidente del PPCV ha anunciado también que revisará el proyecto actual para conectar Sant Joan con las playas y con el centro de Alicante por TRAM. “No puede ser que se tarde más tiempo en ir en tranvía desde Sant Joan hasta Alicante que lo que actualmente se tarda en desplazarse con el autobús”. Para Mazón “este Consell no hace más que encadenar pifias con el tranvía y como ejemplo ahí tenemos las tres horas que se tarda de Dénia a Alicante o los cero kilómetros de tranvía desarrollados por Puig en l ́Alacantí en estos ocho años”.

Mazón se comprometió a que Sant Joan esté unido en TRAM con Alicante en 18 minutos. También en materia de infraestructuras, Mazón se ha comprometido a impulsar el soterramiento de la rotonda de la avenida Miguel Hernández, a la altura de Gibeller, para mejorar los accesos a la localidad “y aliviar el colapso de tráfico que sufre este punto de acceso a Sant Joan”.

Por su parte, Santi Román ha asegurado que “sólo puedo tener palabras de agradecimiento hacia los compañeros que forman la candidatura del PP de San Juan y de la que me siento todo un privilegiado al estar en ella junto con unas personas de este nivel”. Para el candidato popular, “con una Generalitat Valenciana del cambio con el PP y con una Diputación del PP, San Juan tiene que aprovechar esa oportunidad para convertirse en un municipio de referencia”.

Santi Román ha querido “agradecer el respaldo masivo de los más de 500 vecinos y vecinas que ayer acudieron a la presentación y el desembarco de cargos nacionales, regionales y provinciales del PP que vinieron a Sant Joan. A Carlos Mazón, próximo President de la Generalitat Valencina, por su compromiso con Sant Joan y su respaldo a esta candidatura, y a los 8 alcaldes que estuvieron anoche aquí. Sant Joan no tiene que dejar escapar esta oportunidad".