Un grupo de propietarios constituidos en la Plataforma de Vecinos Afectados por el PAI de Nou Nazareth de Sant Joan d'Alacant han acudido este miércoles al acto de presentación del alcaldable del PP y actual alcalde, Santiago Román, para llamar la atención y protestar por la situación en la que se encuentran las obras.

Aprovechando la presencia de numerosos políticos, entre ellos el candidato popular a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, han querido visibilizar su enfado. Con pancartas han reivindicado el fin de la urbanización y exigir información precisa de cuándo podrán vivir en las viviendas que han comprado y que, en principio, debían haber ocupado ya desde marzo pasado.

"Nuestra intención es dar visibilidad a nivel provincial y autonómico de nuestra situación. Somos conscientes de que se ha avanzado mucho, principalmente en el cableado eléctrico. Pero aun con todo, no parece suficiente y todo apunta a que habrán más retrasos en las entregas de promociones que ya están terminadas", explica uno de los miembros de la Plataforma.

"No queremos boicotear el acto. Simplemente, queremos llamar la atención del actual alcalde, para que ponga su mejor empeño en agilizar las obras de urbanización"

Minutos antes de iniciarse el acto de presentación del alcaldable popular, éste se ha acercado junto al concejal de Urbanismo, Manuel Aracil, "y nos han comunicado que las obras marchan por buen camino, que Iberdrola ha empezado a realizar las comprobaciones necesarias para ofrecer suministro eléctrico para las viviendas. No obstante, Aracil nos ha reconocido que se sigue trabajando en cuestiones como el alumbrado público, motivo por el cual todavía no se pueden abrir las calles".

Añade que su pretensión no era "causar ningún malestar, y mucho menos, boicotear el acto. Simplemente, queremos llamar la atención del actual alcalde, para que ponga su mejor empeño en agilizar las obras de urbanización y que podamos entrar a vivir en nuestras viviendas en el plazo inicialmente acordado".

"Nuestra sensación sigue siendo de completa incertidumbre y desconfianza, y así se lo hemos manifestado", explica el representante de la plataforma. "No entendemos que meses después, en el sector todavía se acumulen tantas carencias como escombros. Si bien, tanto Manuel Aracil esta misma tarde, como en el pasado su predecesora en el cargo, Eva Delgado del PSOE, nos han reconocido abiertamente que esas actuaciones se hacen relativamente rápido".

Añade que "todavía no entendemos que no se hayan ejecutado desde el pasado 28 de febrero, fecha en las que inicialmente PYCSA y el Ayuntamiento debía haber recepcionado las obras que está llevando a cabo CHM. Tres meses de retrasos después, seguimos esperando ver algún avance significativo".

Compromiso incumplido

Los vecinos recuerdan la reunión celebrada el pasado 28 de febrero, convocada por el Ayuntamiento de Sant Joan a instancias de un grupo de afectados, donde "se nos facilitó a los futuros vecinos de Nou Nazareth, por primera vez, un plazo concreto en el que podríamos comenzar a vivir en nuestras casas: "en mayo, y con más certeza, junio, podrán ustedes habitar las viviendas".

El compromiso partía del concejal de Urbanismo. Aunque los vecinos consideran que es Iberdrola", entidad al cargo del suministro eléctrico, que, a todas luces, ha sido el principal escollo de todas las obras de urbanización de la zona. Unas obras que, según se nos comunicó en la propia reunión, pondrían su mejor voluntad para que la subcontrata, CHM, llevase a término el 30 de abril de 2023".

Calles cortadas, zanjas por doquier, torretas eléctricas en mitad de la calle, conexiones con Alicante por la calle Conrado Albadalejo no comenzadas, escombros por todas partes, farolas destrozada...

Critican que actualmente se encuentran en una situación de incertidumbre "con calles cortadas, zanjas por doquier, torretas eléctricas en mitad de la calle, conexiones con Alicante por la calle Conrado Albadalejo no comenzadas, escombros por todas partes, farolas destrozadas… y ni rastro de la supuesta mayor zona verde de Sant Joan".

Los vecinos lamentan que el plazo de ejecución inicial de la urbanización debía ser de 6 meses, pero se ha prolongado ya 2 años. Mientras las promotoras que han finalizado las casas no las pueden entrgar "nos piden paciencia, repitiendo consignas una y otra vez, emplazándonos a comunicaciones en "fechas reales" para conocer más información. Ni tan siquiera se atreven a facilitarnos un plazo concreto. No obstante, no han perdido el tiempo en organizar visitas guiadas para presentar innovadoras urbanizaciones a prensa e influencers del sector, mientras niegan la posibilidad de realizar una visita de cortesía a sus propios clientes", critican..

Situación personal

Te puede interesar: L'Alacantí Urbanismo pone plazos a la obra de Nou Nazaret y confía en finalizarla en marzo

Esta situación afecta de lleno a los vecinos, con circunstancias muy diversas, como el aplazamiento de la venta de su casa actual de algunos de los vecinos; alquiler de una casa y a la vez, la incertidumbre si podrán matricular a sus hijos en los centros educativos del municipio.

Los residentes están muy afectados por la tardanza y piden saber cuándo podrán vivir en las casas que han comprado con ilusión, ahora mismo apagada.