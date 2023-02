Los propietarios de una vivienda en Nou Nazareth, la nueva zona de expansión urbanística de Sant Joan d'Alacant, han comenzado a unirse tras recibir el último varapalo, un nuevo retraso. Los futuros residentes de las promociones más avanzadas tenían una previsión para poder ocupar sus nuevas casas entre marzo y abril, pero ahora ya saben que no va a ser así. Y temen que los plazos se alarguen meses. El nuevo escollo es el servicio eléctrico, que al no tener la línea construida se iba a ofrecer de forma provisional, pero ahora las condiciones han variado y los vecinos temen que eso suponga muchos meses de retraso.

Hace dos semanas, una representación de vecinos acudía al Ayuntamiento para informarse con Urbanismo y la empresa pública municipal Pycsa sobre las obras de urbanización de Nou Nazareth y los plazos que se estimaban. En esa reunión ya se les informó de que en febrero no podrían estar finalizadas todas las obras de urbanización que quedan pendientes como se había previsto, pero se iba a dar un retraso mínimo para que pudieran estar terminadas en marzo o primeros de abril. Pero ahora, temen nuevos retrasos a causa del suministro eléctrico.

Propietarios que han comprado una vivienda de Solpriga, de viviendas de protección oficial, creían poder instalarse en sus nuevas casas en abril, porque así se lo había confirmado su promotora.

Pero ahora el escollo se encuentra en el suministro eléctrico. Se tiene que construir la línea eléctrica Cantalar para dar servicio a Nou Nazareth y otros sectores. A finales de noviembre el Ayuntamiento informaba de que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y a su vez, el Servicio Territorial de Industria de Alicante, daban el visto bueno a la ejecución de la línea eléctrica. Sin embargo, está en licitación, lo que supone más de medio año para que se adjudique y puedan empezar las obras.

Situaciones familiares complicadas

"Los tiempos que se habían hablado, Iberdrola se ha desdicho y dice que no va a hacer los acoples, no sé si se niegan o no es posible, pero no van a hacer los acoples provisionales hasta que la línea de Cantalar esté construida. Y nos quedamos sin poder entrar en la vivienda", explica uno de los propietarios que prefiere mantener el anonimato. Añade que los perjuicios son enormes para la mayoría de los futuros residentes, con situaciones muy complicadas, porque hay personas que ya han vendido su anterior casa y pagan un alquiler y ya habían anunciado que se marchaban, pero ahora la fecha ha cambiado. Parejas que se casan y tenían prevista entrar a su nueva casa en una fecha que ya no será posible. Y todo ello con una repercusión económica. "La realidad es que los tipos de interés de los bancos están subiendo semana a semana y nos repercute de forma importante", añade.

"Para que nos puedan dar las viviendas depende del Ayuntamiento que nos conceda la cédulas de habitabilidad, y no creo que las den cuando saben que la zona no está para ser habitada, y si lo hacen, reconoce que por retrasos suyos, no han sabido gestionar hasta que les ha pillado el toro", indica el vecino, cuya preocupación es la que comparten los ya más de 80 propietarios que se unían al grupo de Whatsapp creado hace tres días.

El concejal de Urbanismo, Manuel Aracil, que tomó las riendas del área el 13 de enero pasado tras el cese de los ediles socialistas, reconoce que el acuerdo que había con Iberdrola ha cambiado porque aunque "dijeron que iban a autorizar conexiones parciales a medida que se fueran terminando de construir las viviendas, pero el otro día indican que antes de hacerlo, primero tienen que acabar la red interna. Y no era lo que habían dicho antes". Aracil sabe de la inquietud de los vecinos, que temen retrasos de más de medio año para entrar en sus casas, muchas ya terminadas o a punto y adelanta que desde Urbanismo ya se ha pedido una reunión urgente con la eléctrica para conocer sus plazos.

Fase final de la urbanización

El concejal reitera que la finalización de la urbanización del sector que está desarrollando CHM está prevista para finales de marzo o principios de abril como muy tarde. Y explica el desarrollo de los trabajos: "se ha inaugurado la rotonda de Benimagrell, ahora están limpiando y desbrozando parcelas, la semana próxima se pondrán con las zonas verdes y el asfaltado que queda poco y si no me engañan la primera o segunda semana de abril, si hay lluvias, estará". Aracil añade que "a partir de ahí, Iberdrola tiene que ver si la red interna está bien y que Industria le dé el visto bueno". El concejal cree que aunque podrá suponer un retraso, considera que en mayo como muy tarde se podrá empezar a dar servicio provisional a los primeros residentes.

El próximo 28 de febrero tiene prevista una reunión con los futuros residentes para hablar de los avances en las obras de urbanización.

Reunión con la anterior edil

También este martes los vecinos van a mantener una reunión con la anterior concejala de Urbanismo, la socialista Eva Delgado, y la portavoz, Esther Donate, para conocer los datos que manejan quienes han gestionado el sector hasta hace poco más de un mes. Delgado señala que actualmente la construcción de la línea del Cantalar está en licitación y recuerda que "siempre se ha barajado que según fuesen terminándose las casas se podrían ir haciendo enganches de luz con suministros provisionales y siempre dándonos la opción de conexión con los sectores adyacentes". Y así había sido hasta su marcha, según reconoce. Ahora indica que ha habido un cambio y se ha comunicado a las promotoras que no es posible esa conexión con otros sectores y la compañía eléctrica tiene que hacer una adaptación. La edil cree que el retraso podría hacer que los propietarios no pudieran acceder a sus viviendas hasta mayo, "pero no hasta septiembre".

A la vez, defiende su gestión, donde aseguran "no ha habido opacidad, cada semana o cada dos semanas nos reuníamos con la propiedad profesional (las promotoras) para informales de los avances y los plazos desarrollados. Y han estado en las reuniones con Iberdrola porque ellos son parte de este proceso". Y advierte que tampoco ha habido paralización de las obras.

Delgado, que es consejera delegada de Pycsa, dejará de serlo con probabilidad este lunes, puesto que se ha convocado una reunión en el que se anuncia su cese como tal.

El PAI de Nou Nazareth llevaba 10 años paralizado y es uno de los desarrollos urbanísticos pendientes ms importantes del área metropolitana de Alicante. Los distintos proyectos de las promotoras con solares en la zona y las obras de urbanización suman más de 150 millones de euros.

Nou Nazareth es colindante con la Playa de San Juan, la playa campellera de Muchavista y el campo de golf. El sector, situado entre el Hospital Universitario de Sant Joan y la Universidad Miguel Hernández (UMH), tiene una superficie de 382.117 metros cuadrados, de los cuales 202.000 se destinan a uso residencial, tanto bloques como adosados, y a parcelas comerciales. También comprende una gran zona verde que atraviesa la zona y que supone en conjunto el mayor parque de la localidad, con cerca de 35.000 metros.

Aedas Homes y Metrovacesa son las dos principales propietarias en Nou Nazareth, con el 23,6% y el 13,3% respectivamente. Con una participación menor están Solpriga, con un 6,6%, Altamira, con un 6,3%, Realia, con un 5,2%, y la alicantina Cívica, con un 3,8%. Y el propio Ayuntamiento posee suelo para 80 viviendas.