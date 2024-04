María José Marcos, nombrada directora de comunicación de la agencia alicantina de publicidad integral Grupo Cyma

Grupo Cyma, la agencia alicantina de publicidad integral con 22 años de experiencia en el sector, anuncia el nombramiento de la periodista María José Marcos como DIRCOM de la compañía con el objetivo de consolidar la comunicación como activo esencial en cada una de sus estrategias.

Con cerca de 20 años de trayectoria profesional en el sector de la comunicación, 13 al cargo del gabinete de comunicación de los parques temáticos de Benidorm Terra Mítica- Aqualandia-Mundomar, Marcos se suma al equipo de Grupo Cyma con ilusión y adquiriendo los valores de una agencia muy innovadora cuya máxima es “que los anunciantes rentabilicen la inversión generando notoriedad de marca con un estilo fresco y creativo”. Y es que la estructura de Cyma se construye sobre pilares sólidos, diversos y complementarios como el diseño, la producción, el marketing off y on line, los eventos o los grandes proyectos, entre otros. A este respecto, la labor de la nueva DIRCOM consistirá en gestionar las iniciativas de comunicación interna y externa para ejecutarlas junto al resto del equipo.

“La llegada de María José Marcos supone un paso más en el plan estratégico de Grupo Cyma para mejorar nuestro posicionamiento en el mercado, incorporando el servicio de gabinete de comunicación corporativa para las marcas alicantinas. Con ello, cerramos el círculo de la comunicación consolidando nuestros servicios desde una óptica 360º”, afirma el CEO de Grupo Cyma, Jose Luis Barber.

Grupo Cyma nació en 2002. En sus orígenes, su fortaleza residía en la publicidad exterior. No obstante, motivados por el deseo de permanecer a la vanguardia de la comunicación y del marketing, implementaron nuevas líneas de actuación ampliando no solo sus servicios, sino también su plantilla. De ese modo, Cyma rompió la tendencia de mercado de las micro agencias para poder prestar un servicio de excelencia a las grandes empresas alicantinas, de tal manera que estas no tuvieran que recurrir a otras compañías de publicidad fuera de la provincia.

Actualmente, la agencia 360º de Alicante cuenta con más de 30 técnicos en plantilla. Las marcas más punteras de diferentes sectores como el turismo, el inmobiliario, retail o institucional confían en su profesionalidad, apostando por un estilo cercano, cuidado y diferenciador.