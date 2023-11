En un giro significativo y esperanzador para aquellos que reciben pensiones no contributivas, el año 2024 marcará un hito en la revalorización de sus ingresos. Con un aumento proyectado del 6,76%, estas pensiones están listas para superar las expectativas y proporcionar un respiro financiero muy necesario a sus beneficiarios.

Así será la subida de las pensiones no contributivas en 2024

La subida de las pensiones no contributivas en 2024 no es un evento aislado, sino parte de un plan bien estructurado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A diferencia de las pensiones contributivas, que se ajustan según la inflación, las no contributivas disfrutarán de un aumento superior al 6%.

Esta reforma paralela tiene como objetivo equilibrar la balanza para aquellos con pensiones más bajas, ofreciendo un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo. En 2023, ya vimos un incremento del 15%, y la tendencia continúa en 2024 con la subida de las pensiones no contributivas.

Se anticipa que la pensión no contributiva máxima, que actualmente se sitúa en 6.784,54 euros anuales, ascenderá a 7.243,17 euros. Esto se traduce en un ingreso mensual de aproximadamente 603,59 euros, un aumento notable de casi 59 euros al mes.

Este cambio afectará a quienes reciben pensiones de jubilación, destinadas a mayores de 65 años con cotizaciones insuficientes, y pensiones de invalidez para personas con discapacidad significativa.

La subida de las pensiones no contributivas en 2024 es solo el comienzo. Hasta 2027, se espera que el aumento acumulativo alcance cifras más altas, con un objetivo final de llegar al 75% del umbral de pobreza para hogares unipersonales.

En comparación, las pensiones contributivas apuntan a alcanzar el 60% de la renta mediana. Sin embargo, la subida de las pensiones no contributivas en 2024 marca un paso adelante hacia una mayor equidad en el sistema de pensiones.

La subida de las pensiones no contributivas en 2024 no es solo una cifra en el papel, sino un cambio significativo que impactará positivamente la vida de muchos. Con un aumento progresivo y significativo, estas pensiones ofrecen una luz de esperanza y estabilidad financiera para aquellos que más lo necesitan.