El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó el pasado jueves en un desayuno informativo que tenía varias propuestas para la reunión convocada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco de la nueva negociación de la reforma del subsidio por desempleo.

Tras el rechazo en Las Cortes del decreto que reformaba el subsidio por desempleo y, por ende, el subsidio para mayores de 52 años, Díaz convocó la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para tratar de salvar esta medida en la que se alcanzó un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional para 2024 en un 5%. Esta cifra supone un incremento de 54 euros mensuales más en 14 pagas, es decir, un total de 756 euros anuales.

"Queremos ver si hay nuevos elementos, si sólo son retoques o elementos de fondo", dijo Álvarez antes de la reunión donde también explicaba que plantearía que se mantuviera la sobrecotización a la Seguridad Social en el 125% para aquellos perceptores mayores de 52 años. Este extremo sí que seguirá así tras la derogación del decreto, que contemplaba una disminución paulatina de la cotización de la jubilación hasta quedarse en el 105% en 2027.

Del mismo modo, explicó que UGT plantearía en esa reunión que los desempleados que reciben el subsidio para mayores de 52 años y que pudieran acceder a un puesto de trabajo a tiempo completo pueden ver compensadas sus cotizaciones sociales hasta el 125%, para que trabajar no conlleve un coste sobre sus derechos de pensión de jubilación.

Cambios en el IPREM para los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años

El decreto sobre los subsidios por desempleo propuesto por el Gobierno, y que finalmente no fue convalidado en las Cortes al no contar con el apoyo de Podemos, contemplaba que los subsidios por desempleo aumentarían su cuantía al aumentar su porcentaje sobre el IPREM, el baremo sobre el que se calculan. Pero esto no fue modificado para el subsidio para mayores de 52 años, que se mantuvo en un 80% del IPREM. Así, los beneficiarios de esta ayuda siguen cobrando 480 euros mensuales.

El cambio que UGT planteó que llevaría a la mesa de negociación con el Gobierno suponía un cambio radical con respecto al IPREM. Según Álvarez, este baremo “lleva años cuasi congelado afectando al importe y el acceso a rentas sociales, entre ellas, el subsidio por desempleo”.

A juicio del sindicato, el IPREM actual (que asciende a 8.400 euros anuales) debe desaparecer y ser sustituido el índice del umbral de pobreza (que se eleva a 10.088 euros anuales).

Así, si calculamos el subsidio para mayores de 52 años en base al 80% del IPREM, los beneficiarios cobran 480 euros al mes, pero si en lugar de usar este baremo lo calculáramos en base al índice del umbral de pobreza (poniendo de base ese 80%) la cuantía de la ayuda sería de unos 575 euros al mes.

Un aumento de casi 100 euros mensuales del que se podrían beneficiar estos desempleados.