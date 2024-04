Los peligros de confirmar el borrador de la Renta: puedes perder dinero

Según TaxDown, cada año los contribuyentes dejan de ingresar hasta 9.000 millones de euros en deducciones no aplicadas en su declaración de renta, la mayoría de ellas de carácter autonómicas que no aparecen automáticamente en el borrador que pone a su disposición la Agencia Tributaria. Por esta razón, los expertos desaconsejan confirmar sin más este documento sin antes verificar que todo lo que se podría uno deducir se incluye.

Otro peligro que esconde el hecho de confirmar sin comprobar es que el borrador es falible, por lo que podría no incluir algún elemento por el que se debe tributar, pudiendo incurrir el contribuyente en un error.

De lo anteriormente expuesto concluimos que, ya sea en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio, lo correcto sería revisar con cuidado los datos del contribuyente que se reflejan en el borrador antes de exportarlos y declararlos como válidos. De lo contrario, entre otras cosas, también podríamos exponernos a una declaración paralela de Hacienda y a una multa.

Además de las deducciones autonómicas, hay otros muchos conceptos y cantidades que no se incluyen por defecto en el borrador de la renta. Entre ellos: ganancias por alquileres, rentas en el extranjero, operaciones por criptomonedas, cobros de pensiones de una ex pareja, ganancias obtenidas por ventas en plataformas de economía circular, etc.

Todos ellos modificarán el resultado final de la declaración de renta de un contribuyente y deben ser incluidos en ella.