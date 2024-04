¿Qué documentos necesito para solicitar el paro?

El paro, conocido formalmente como desempleo, es una situación en la que a ningún trabajador en nuestro país le gustaría estar. Ante esta situación, el Estado ofrece una ayuda económica llamada prestación por desempleo, cuyo objetivo es apoyar a los trabajadores mientras buscan un nuevo empleo.

La prestación por desempleo es un derecho que asiste a aquellos trabajadores que han perdido su empleo de manera involuntaria y que han cotizado a la Seguridad Social durante un periodo mínimo. Esta ayuda económica busca proporcionar un soporte financiero temporal mientras el beneficiario busca activamente un nuevo puesto de trabajo.

Requisitos para cobrar el paro

Para acceder a la prestación por desempleo, es necesario cumplir con una serie de requisitos y realizar un proceso de solicitud. Los pasos a seguir son:

Estar afiliado y en situación legal de desempleo. Esto implica haber perdido el trabajo de manera involuntaria, como por ejemplo por despido o fin de contrato. Estar inscrito como demandante de empleo. Debes inscribirte en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como persona que busca empleo. Solicitar la prestación. La solicitud debe realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al último día trabajado, sin contar despidos o sanciones. Cumplir el período de cotización requerido. Generalmente, se requieren al menos 360 días cotizados dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo, aunque también hay algunas ayudas para aquellas personas que han trabajado menos de un año dependiendo de su situación personal.

Una vez aprobada, la cuantía de la prestación se calcula en base al promedio de la base de cotización del trabajador durante los últimos 180 días trabajados. El importe máximo y mínimo de la prestación depende de varios factores, incluyendo la existencia de hijos a cargo.

Qué documentos hay que presentar para pedir el paro

Para tramitar la prestación por desempleo, es crucial presentar la documentación adecuada. Si vas a solicitar el alta inicial de este subsidio deberás aportar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) para acreditar la identidad del solicitante.

o Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) para acreditar la identidad del solicitante. Tarjeta de la Seguridad Social para verificar las cotizaciones del trabajador.

para verificar las cotizaciones del trabajador. Certificado de empresa. Documento que debe ser proporcionado por el último empleador, donde se especifica el periodo trabajado y el motivo de la finalización del contrato.

Documento que debe ser proporcionado por el último empleador, donde se especifica el periodo trabajado y el motivo de la finalización del contrato. Solicitud de prestación debidamente cumplimentada. Disponible en las oficinas del SEPE o en su sitio web.

Hay muchas situaciones “especiales” para pedir el paro que tendrás que tener en cuenta. Por ejemplo si pierdes un trabajo a tiempo completo y mantienes otro a tiempo parcial, si has impugnado el despido o si has cesado en la actividad de torero, deberás presentar una documentación adicional. Todos los supuestos están recogidos en este enlace de la web del SEPE.

No se requiere documentación adicional en los siguientes casos:

Si has cesado en una actividad de artista.

Personas trabajadoras fijas discontinuas.

En caso de proceder del Sistema Especial Agrario.

Si eres cargo público o sindical.

Si procedes del Régimen de ISFAS.

Si procedes de un ERE/ERTE.

En caso de que a la persona trabajadora le sea declarada una incapacidad permanente total y opte por cobrar la prestación por desempleo.

Por último si tienes cargas familiares o has tenido más hijos, si tienes hijos mayores de 26 años con discapacidad, si tienes personas menores acogidas, si te has divorciado o separado y si tienes hijos que no residan en España y están trabajando también tendrás que aportar otra documentación recogida en la web del SEPE.

Cada uno de estos documentos es esencial para procesar la solicitud de manera efectiva y sin retrasos. Es importante asegurarse de que toda la información esté correcta y actualizada para evitar complicaciones en la tramitación del paro.