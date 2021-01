"No he cometido ninguna irregularidad, ni inmoralidad, no me he colado ni le he quitado la vacuna a nadie". Con estas palabras el concejal de Sanidad de Orihuela, el popular José Galiano, ha concluido la comparecencia ante el pleno que solicitaron los grupos de la oposición de PSOE y Cambiemos Orihuela tras la polémica surgida por su vacunación el pasado 6 de enero en una residencia de mayores de Orihuela a pesar de no estar entre incluido en el calendario de vacunación. El edil se ha negado a dimitir y su partido, el PP -que gobierna en coalición con Cs- lo ha defendido y tampoco tomará medidas por esa vacunación irregular. Cs tampoco ha pedido su dimisión y ha echado un capote a su socio de gobierno al votar en contra de la moción de urgencia presentada por PSOE y Cambiemos en la que pedían la dimisión del concejal vacunado o, en caso de no hacerlo, el cese de competencias por parte del alcalde, el popular Emilio Bascuñana. Con el rechazo de Cs a esa urgencia, al que se ha sumado Vox, el PP se ha librado de tener que debatir esa moción en la que PSOE y Cambiemos solicitaban reprobar al concejal de Sanidad, instándole además a que dimitiera o se le cesara de sus competencias.

De lo que no se ha librado José Galiano es de la comparecencia para dar explicaciones sobre su polémica vacunación el pasado 6 de enero, el mismo día que se vacunó a residentes y personal de la residencia de mayores de San Francisco. "Dimitir sería reconocer que he hecho algo malo", ha insistido Galiano, quien ha defendido que no solicitó ponerse la vacuna sino que "me la administró el personal de Conselleria que estaba en la residencia porque había dosis sobrantes, dos o tres, y fui allí como responsable de Sanidad del Ayuntamiento y no a ponerme la vacuna". El edil, en un tono de enfado y molestia que la oposición ha calificado de "soberbia y chulería" -que nunca había mostrado en público-, ha querido dejar claro que "soy enfermero, le pese a quien le pese", aunque lleva casi dos años en excedencia debido a que tiene dedicación exclusiva como concejal. "Ese día era festivo en Orihuela y estaba el centro de salud cerrado y como había dosis sobrantes me dijeron de ponérmela, incluso pregunté sí podía y me dijeron que sí porque era enfermero, y allí estaba Salud Pública, y consideré que mi negativa hubiera generado desconfianza entre el personal de la residencia", ha defendido, tras esgrimir que el protocolo para la vacunación contemplaba en su tercer punto la administración de la vacuna a "otro personal sanitario o sociosanitario", en el que ha asegurado se encontraba él. "Un punto que ahora han quitado", ha lamentado. Para José Galiano el haberse pinchado la vacuna está justificado porque "soy edil de Sanidad y me desplazo a distintos centros de salud y consultorios, por lo que estoy más expuesto que otros concejales de la corporación". Y ha negado que usara su cargo político para colarse en el turno de vacunación. "Se me ofreció la vacunación porque sobraron, si no no me la hubiesen ofrecido" y ha añadido algo que ha provocado la cara de sorpresa de muchos de los concejales que estaban conectados en el pleno telemático: "si hubiese tenido intención de vacunarme, me habría ido a Orihuela Costa, que allí no me conocen y no se hubiera enterado nadie".

Las explicaciones del edil de Sanidad no han convencido a la oposición. Para Vox, "lo que ha hecho es inadmisible, es inmoral", ha señalado la edil Susi Aniorte, quien ha añadido que "debería haber dimitido o haberle cesado el alcalde". "En el pecado lleva la penitencia", le ha espetado Aniorte a Galiano. La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, le ha reprochado "el gesto de burla" y el "cinismo" que, a su juicio, ha mantenido el edil del PP durante su comparecencia. "Se ha comportado como el Capitán Araña, primero yo y después el resto", le ha espetado Gracia quien ha indicado que "sentimos bochorno y se está riendo de nosotros". La socialista también ha lamentado "el silencio cómplice de Ciudadanos, que les da igual todo con tal de mantenerse donde están".

Por su parte, el portavoz de Cambiemos, Carlos Bernabé, ha reseñado que con la no dimisión de José Galiano "están bajando el listón moral de Orihuela aún más". Y ha lamentado la oportunidad que, ha dicho, tenía hoy el edil popular para "reconocer que ha sido un error". "Se le ofreció la vacuna por ser concejal, punto pelota", ha zanjado Bernabé quien ha calificado de "caciquil" el que se haya vacunado sin estar entre los grupos prioritarios. "Ha especulado con un bien escaso del que depende la vida de mucha gente", ha dicho el portavoz de la formación municipalista a quien José Galiano no ha contestado qué otras personas que estaban ese día en la residencia se vacunaron con las dosis sobrantes que justifica.

Cs se ha limitado a decir que su intención es presentar en el próximo pleno una moción más amplia para instar al gobierno valenciano a que haga público el listado de cargos públicos vacunados sin que les tocara y que todos los grupos políticos que los tengan en sus filas los expedientes. "Lo de hoy es una moción sesgada", ha señalado el portavoz de Cs, José Aix, con respecto a la moción de urgencia que pretendía la marcha como edil de Galiano. Esta moción, entiende Cs, "pretende dictar y ejecutar una sentencia política frente a un concejal al que se le han reclamado previamente explicaciones, precisamente por esos dos grupos", aunque ha señalado "la convicción de que nadie, absolutamente nadie, y menos un político con cargo electo, puede hacer uso de esa condición para saltarse los protocolos establecidos".

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, a pesar de no tener turno de palabra, ha querido dar su punto de vista defendiendo a su edil "porque no me gusta prejuzgar" y ha acusado de "linchamiento" a PSOE y Cambiemos. "Cuando tenga toda la información, que ahora no tengo, haré lo que tenga que hacer", ha señalado Bascuñana. "Lo fácil es dejarse llevar y no voy a prejuzgar porque hay que conocer todo bien para tomar una decisión", ha querido señalar el regidor ante la acusación de la portavoz del PSOE de "no tener valentía" en este asunto.

Por su parte, el edil compareciente ha concluido su segundo turno de exposición dirigiéndose a los portavoces del PSOE y Cambiemos a los que les ha dicho que "no voy a ceder a su populismo patético", aferrándose así a su cargo como responsable de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela y rechazando unirse a los políticos que ya han dimitido por "colarse" en la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.