Objetivo único de Hércules: 3 puntos en Villarreal

La victoria es el único objetivo del Hércules mañana (17.00, INFORMACIÓN TV) en la visita al filial del Villarrreal en un partido decisivo para asegurar una de las tres plazas que dan acceso a la nueva Liga Pro y a la lucha por el ascenso al fútbol profesional. Aunque el empate le sirve a los blanquiazules para mantener distancias con el conjunto amarillo y seguir en la tercera plaza a falta de dos partidos para el final de la primera fase, el equipo de Manolo Díaz se entrena durante toda la semana para salir en la ciudad deportiva del «submarino amarillo» a por los tres puntos y sin especular con las posibles bondades de un empate.

Así lo aseguraron ayer dos de los jugadores blanquiazules, David Sánchez y Sergio Buenacasa, que repitieron el mantra de que el equipo no firma el empate, que ya enunciaron días atrás sus compañeros Benja Martínez y Armando Ortiz. El trabajo de refuerzo mental y de autoconfianza de la plantilla que lleva a cabo el entrenador Manolo Díaz en las tres semanas que lleva al frente del banquillo ha calado en el vestuario, que rechaza de plano caer en la tentación del conformismo.

«No contemplamos el empate, sino la victoria porque estamos preparados para ello y así lo estamos entrenando», reconoció ayer tras la penúltima sesión de trabajo de la semana el centrocampista David Sánchez. «En este tipo de partidos, por su trascendencia, hay jugadores que pecan de sobreexcitación y es ahí donde tenemos que tener la madurez como equipo de seguir nuestro plan de juego, confiar en el compañero y, si damos el nivel que tenemos, poco a poco irá saliendo todo rodado», agregó el madrileño, de 22 años, que ha sido titular en los dos partidos con el nuevo entrenador en Orihuela y ante el Ibiza.

«No soy entrenador, pero para mí lo prioritario es ganar. Si llego al minuto 85 con 1-1, prefiero arriesgar y dejar la parte de atrás algo desprotegida para intentar conseguir los tres puntos e ir a por todas», añadió. «Puedes acertar o que en una contra te metan el 1-0 y te plantees entonces si tenías que haber sido más conservador. Pero yo iría a por el partido sin duda».

En la misma línea se pronunció el delantero Sergio Buenacasa, partidario a toda costa de salir a ganar el partido de mañana y de asegurar virtualmente el pase a la siguiente ronda. «Habrá que valorar si el empate es bueno o malo después del partido», declaró a este diario. «Ahora mismo sólo pasa por la cabeza ir a ganar, aunque luego hay muchas circunstancias. Si nos pasa como en Orihuela, un empate con uno menos, pues igual el punto puede ser bueno. Pero eso son situaciones que vas viendo sobre la marcha. Valorar ahora un empate nadie lo tiene en mente porque lo que queremos es ganar. Estamos capacitados para ir a ganar a Villarreal y eso nos allanaría mucho el camino en la competición».

El delantero maño, que ha perdido la titularidad desde la reincorporación de Benja Martínez, mantiene que el Hércules debe ser ambicioso y luchar tanto por la nueva Liga Pro o Primera RFEF como por la posibilidad del ascenso al fútbol profesional. «En el fútbol no hay que conformarse. Debemos tener claro que el primer objetivo es ganar este fin de semana al Villarreal; luego, sumar el máximo de puntos posible para meternos entre los tres primeros y, a partir de ahí, soñar», destacó. «Es muy complicado, pero vamos a intentarlo. Partido a partido es la clave y no hay que mirar más allá. En esta Liga, además, ganas un día y pierdes otro; bajas dos puestos y subes uno. Está todo tan estrecho que ganar un partido te da una perspectiva u otra. Ganar este sábado es lo más importante, pero no renunciaría nunca a luchar por el ascenso», agregó el jugador de 22 años.