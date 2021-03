K.O. técnico

Andamos sonados como el boxeador que lleva varios asaltos recibiendo por todas partes. Uppercuts, ganchos, jabs, y de nuevo vienen más series, acorralados en la esquina, con el rostro ensangrentado y el protector por los suelos. Mareado como patos, intentamos salir del acorralamiento, no nos llega la respiración, los oídos nos pitan, entre zumbido y zumbido oímos el gong, y como si fuéramos un pingüino intentamos alcanzar nuestro rincón, dando bandazos, sabedores de que esto no puede acabar bien, pero aún así seguimos, no nos damos por vencidos. Sudor y sangre se mezclan por nuestro rostro, hilos finos avanzan por el torso hacia los calzones. Con ayuda nos sentamos en el taburete esperando otro asalto, nos mira el árbitro intentando convencernos del abandono. Pero al sonar de nuevo el gong nos levantamos, y la pesadilla vuelve a cebarse con nosotros. Golpe a golpe, nublada la vista nos apoyamos en las cuerdas para no caer.