El Andorra jugará contra el Alcoyano y el Badalona se mide con el Hércules y La Nucía

Duda resuelta. El Andorra es el último equipo del Grupo 3 en sumarse a la lista de clubes que han garantizado ya su presencia en la hasta ahora denominada Liga Pro (que oficialmente figurará en los calendarios como Primera División RFEF). Un gol en el descuento del exherculano Carlos Martínez (pichichi de la categoría con 11 tantos), ayer, frente al Lleida, permitió a la entidad propiedad del barcelonista Gerard Piqué amarrar el punto que necesitaba para certificar su clasificación para pelear, junto al Alcoyano, por estar el año que viene en LaLiga SmartBank (Segunda División).

El Deportivo iniciará la segunda etapa de competición el primer fin de semana de abril con el conjunto del Principado, el Nàstic de Tarragona y Barcelona B como rivales a los que deberá enfrentarse a doble partido. El cuadro de Vicente Parras parte con una desventaja de 4 puntos con respecto al segundo, que es el límite para poder acceder al «play-off» de ascenso que tendrá lugar al final de esta fase. Como mínimo, los alcoyanistas ya tienen garantizada su presencia entre los 40 clubes que conformarán el año próximo la Primera División RFEF.

A lograr esto último aspirarán desde el domingo Hércules y La Nucía. Ambos tendrán que medirse con el Badalona, que finalmente no pudo dar caza al bloque andorrano en la última jornada de la primera fase. Además de a los badaloneses, blanquiazules y rojillos se enfrentarán a doble partido a Llagostera, Cornellà y Lleida.

El equipo de Manolo Díaz parte con una desventaja de 5 puntos con respecto al segundo clasificado y el de César Ferrando de seis. Los dos clubes alicantinos, que arrastran la suma de resultados obtenidos en la primera fase, disputarán en esta dos encuentros más que sus adversarios catalanes debido al sistema de competición asimétrico (había 11 equipos en el subgrupo A y 10 en el subgrupo B). Esto hace que, a pesar de no haber brillado en la primer segmento de liga, dependan de sí mismos para obtener el objetivo: la permanencia en la tercera categoría del fútbol español, que el próximo ejercicio se denominará Segunda División RFEF. Para ello deberán ocupar una de las dos primeras posiciones cuando finalice esta nueva fase. Si no lo hacen, caerán a la 4ª categoría, algo que no ha sucedido aún en los casi 100 años de historia del Hércules.

Difícil papeleta

Quien peor horizonte tiene ante sí es el Orihuela. El conjunto de la Vega Baja disputará los siguientes encuentros para tratar de no bajar dos niveles de golpe. Si el bloque de Machuca no es capaz de remontar el vuelo y terminar este tramo de ocho partidos entre los tres primeros, bajará a la quinta categoría del fútbol nacional, lo que hasta ahora se denominaba Preferente.

Los rivales a los que ha de enfrentarse a ida y vuelta en este periodo serán L’Hospitalet, Prat, Espanyol B y Olot. Los escorpiones arrancan con una desventaja de seis puntos, aunque dispondrán de dos ocasiones más que sus adversarios catalanes para evitar la bajada a las catacumbas.

La Federación Española se ha reservado el derecho a hacer público el calendario de esta segunda fase, así que, de momento, se desconocen los horarios y los emparejamientos de la primera jornada. Lo que sí es seguro es que arranca este fin de semana. Pasado mañana se completa la primera fase, solo falta decidir si es el Logroñés o el Ebro (ambos del subgrupo 2B) quien selle la última plaza disponible para pelear por el ingreso a LaLiga Smartbank.