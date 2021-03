El Hércules solo ha repetido el once inicial una vez en 18 jornadas

La alineación siempre es una incógnita en el Hércules. Lleva siéndolo prácticamente desde que comenzó la temporada, síntoma de la inestabilidad que ha tenido el equipo y que lo ha condenado al fracaso en vísperas de comenzar la segunda fase de la temporada. Tan solo en una ocasión el conjunto blanquiazul ha repetido once inicial. Fue en las jornadas seis y siete ante Ibiza y Villarreal B con Cubillo en el banquillo. El once que presentó el Hércules estuvo formado por Falcón, Javi Pérez, Tani, Moisés, Nani, Alfaro, Borja, Appin, Moyita, David Sánchez y Buenacasa. No hubo repetición de jugadores en una tercera jornada ante el Atlético Levante con la entrada de Pedro, Manu y Acuña, encuentro en el que se lesionó el delantero paraguayo.

Entre la plaga de lesiones y la inestabilidad que ha causado el relevo de entrenadores no se ha encontrado un once tipo en el Hércules después de 18 partidos. Un once distinto cada semana con la incertidumbre y el desconcierto que ello origina a los jugadores. Todos han tenido su oportunidad salvo Diego Benito, que no ha conseguido hacerse un hueco en el equipo ni con Cubillo, ni con Esteve ni con Manolo Díaz.

Ha habido auténticos vuelcos en la alineación. Nani pasó de ser el único jugador junto a Falcón que había disputado todos los partidos a no ir ni convocado. Algo parecido sucede con Teo Quintero. Aparece y desaparece en el once con auténtica arbitrariedad. La incógnita se presenta también ahora en Jesús Alfaro, que tras haber sido titular en casi todos los partidos se quedó fuera de la alineación inicial ante La Nucía y su presencia este domingo en Lleida está entre interrogantes. También Buenacasa ha desaparecido por completo del once y ahora se desconoce cuándo volverá a tener su oportunidad tras el fichaje del uruguayo Pastorini

Las lesiones y las desconcertantes decisiones de los entrenadores hace que el Hércules a estas alturas no tenga un once definido.

El lateral Raúl Ruiz puede volver este domingo tras recuperarse de su lesión. «Ahora lo tenemos que arreglar, porque el primer objetivo no lo hemos conseguido», dijo el alicantino, quien desveló que la pasada semana fue «muy difícil» para el equipo, si bien le vino bien para «resetear y limpiar la cabeza».

Raúl admitió que los jugadores son los primeros que están «cansados» de palabras y reuniones «porque las cosas se demuestran en el verde» y no supo explicar cómo el equipo ha acabado en esta situación.

«No hemos hecho las cosas bien porque el objetivo del club no era solo la Liga Pro», señaló en alusión al ascenso a Segunda. «Ahora tenemos una segunda oportunidad y hay que aprovecharla sí o sí«, apostilló.

En cuanto al Lleida, primer rival en la nueva fase, Raúl señaló que se trata de un «buen equipo con buenos jugadores y un gran entrenador».

«Todos los equipos del grupo catalán van a ser difíciles, pero con nuestro nivel de plantilla no tenemos nada que envidiar a ninguno», señaló el alicantino, quien aseguró que ni los campos ni que el Hércules tenga que disputar dos partidos más son «excusas». «Se ha notado un cambio en los entrenamientos y lo vamos a demostrar», afirmó.

Juli: «El Alcoyano va a la fase de ascenso con los deberes hechos»

Juli, capitán del Alcoyano, ha asegurado que su equipo llega a esta segunda fase de la temporada «con los deberes hechos» y «cero presión» pero siendo conscientes de la oportunidad que se le presenta al club de poder retornar diez años después a la Segunda División. El veterano delantero, con una amplia experiencia en el fútbol profesional en clubes como el Rayo, Elche, Alcorcón, Córdoba o Alavés, afronta el compromiso del sábado ante el Barcelona B en el Johan Cruyff sabedores de que somos la «cenicienta» del grupo ante rivales que «tienen la obligación de subir sí o sí, aunque sin olvidar las señas de identidad del Alcoyano».