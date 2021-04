Pastorini y Falcón dan vida al Hércules (1-0)

En este duelo crucial para el futuro, Manolo Díaz arrancó con dos cambios en el "once", Abde por David Sánchez y Pastorini -que debutó como titular- en lugar del ariete Benja. También retocó el dibujo, con Pedro Sánchez por dentro junto a Moyita y Appin y tres puntas en ataque, pero tampoco le respondió el equipo en la primera parte. Con el estreno del horario vespertino, el Hércules estuvo plano y sin chispa. Es cierto que no sufrió ante un Badalona ordenado, pero no tuvo mando en el partido ni energía para encerrar al rival.

Transmitió muy poco el conjunto alicantino, al que le iba la vida en el envite y, sin embargo, no puso el ardor y la energía necesarios para imponarse por carácter y coraje cuando falta juego. Con todo, y pese a la inconsistencia de los de Manolo Díaz, suyas fueron las únicas oportunidades del primer acto. Primero remató Álex Martínez cerca del palo derecho y en el minuto 15 el uruguayo Pastorini cabeceó junto al izquierdo tras un buen servicio de Pedro Sánchez. La mejor opción llegó al filo del descanso cuando Abde -el más incisivo en ataque- generó una jugada por la derecha con un centro pasado y tenso al segundo palo, al que llegó Pastorini y, tras el rechace de la defensa visitante, Pedro Sánchez remató fuera casi en el área pequeña.

Con un juego de bajo perfil, sin la intensidad y la presión necesarias, no dio la sensación de que el Hércules se estuviera jugando la temporada frente al equipo de Manolo González, que se replegaba bien con tres centrales a la espera de una oportunidad para hacer daño a Falcón. Entre los blanquiazules. apenas el joven Abde ofreció verdaderas muestras de rebeldía e incoformismo.

Cambiaron las tornas tras el descanso y el Hércules ofreció mucha más garra e intensidad, liderado por Pedro Sánchez y Moyita. El centrocampista de Aspe dejó a Abde mano a mano con el portero Alex Sánchez, que atajó su disparo cuando Manu Garrido estaba desmarcado a la espera de un pase. Cinco minutos después, Pastorini justificó con creces su fichaje de urgencia para estas últimas ocho jornadas con un magnífico gol, que él mismo inició al peinar un balón aéreo para Manu Garrido. El ariete cedido por el Leganés fabricó una gran jugada en la banda derecha con pase atrás, que el exdelantero del Nacional de Montevideo mandó a la red con un soberbio derechazo.

Volvía a creer en el milagro el Hércules, que no ganaba desde el 1-0 al Ibiza, pero el cambio de Moyita en el minuto 65 desactivó al conjunto alicantino. El "cerebro" sevillano vio amarilla en el momento del cambio y no estará el próximo domingo en la visita al líder Cornellà al cumplir ciclo de cinco tarjetas, al igual que el otro mediocentro blanquiazul Appin.

En el carrusel de cambios de los últimos minutos, el Badalona puso cerco al área del Hércules, que volvió a aferrarse a su capitán Falcón para no echar el cierre definitivo a la temporada, gracias a una doble intervención salvadora del portero gaditano ante Chema Moreno. En una jugada anterior, Tano cayó en una disputa con un delantero del Badalona, tuvo que ser retirado en camilla y poco después regresó por su pie al vestuario, ayudado por compañeros y servicios médicos.