Díaz: «Hay que estar muy vivos en Cornellà, es un campo en el que pueden pasar muchas cosas»

«Cuando se gana es mucho más fácil corregir errores que cuando se pierde. La predisposición es totalmente diferente y además la victoria del domingo pasado fue para nosotros muy importante. Ya ha pasado la semana y nos toca refrendarlo contra el Cornellà. El equipo ha dado una gran versión en estos dos últimos partidos, mucho mejor que antes de empezar esta fase. A ver si somos capaces de ganar, el equipo está entrenando bien y en algún momento tenemos que dar un paso adelante, a ver si puede ser este domingo».

Sobre el campo de juego, no quiere poner excusas: «Es un campo diferente y hay que hacer un fútbol diferente, pero al final y al cabo es fútbol y hay que adaptarse a las circunstancias de cada partido. Toca unos aspectos diferentes del juego muy diferentes a los que estamos acostumbrados en un campo normal. Pero no va a ser excusa, el Cornellà es mucho más que un campo pequeño y difícil. En los últimos años está haciendo las cosas muy bien, e incluso éste en el quizás se han podido despistar con una Copa del Rey que han hecho muy brillante», señaló el técnico.

Sobre la presencia de Tano Bonnín en el encuentro tras sufrir un traumatismo cranoencefálico, el técnico no tiene claro si estará en condiciones de alinearlo. «Lleva toda la semana con molestias, entrenando en diferentes situaciones y hasta mañana (por hoy) no sabremos si está. Tanto él como Sidoel. El resto está a día de hoy en condiciones de jugar todos. Cuando hay una baja es momento de otro jugador que a lo mejor no está participando tanto. En ese sentido, la plantilla del Hércules tiene capacidad para poder cubrir bajas, no supone ningún trastorno», afirmó Manolo Díaz. Una de las novedades tras las ausencias de Moyita y Appin por sanción puede ser la de Diego Benito. «Lo conozco de hace muchísimo tiempo porque los dos hemos competido mucho en Madrid y es una opción como otras. Nunca lo he descartado aunque es cierto que le he dado pocos minutos», afirma.

El técnico celebra el buen ambiente que existe en la plantilla de cara a un partido tan importante. «Tenemos buen ambiente, el equipo está expectante de llegar a un partido con unas condiciones diferentes. Se le he dado bien al Hércules en los últimos años. Vamos a intentar que se mantengan los últimos resultados por necesidad. Hay que competir desde el minuto uno, es un campo propicio para que pasen muchas cosas en poco tiempo. Tanto si vas perdiendo como ganando no puedes pensar que el resultado está finiquitado», señaló el entrenador del Hércules.

Sobre la falta de gol confía en solucionar el problema: «El problema sería que no generáramos ocasiones de gol. Ahora se están generando muchas, hay que tener confianza en los delanteros que tenemos, tienen capacidad, calidad y todo pasa por que entre algún balón. En este tramo es más importante que nunca que estén acertados».

«Cualquier saque de banda allí ya es una ocasión manifiesta de gol o te predispone a que pasen muchas cosas en una misma jugada, un mal despeje, un mal remate, hay que estar muy vivos durante todo el partido y los delanteros seguro que tendrán su oportunidad», avisa Manolo Díaz.

Sobre el encuentro Llagostera-La Nucía suspendido por los casos de covid en el conjunto rojillo, el técnico tiene una lectura: «La semana que viene jugamos contra el Llagostera que habrá jugado un único partido en un mes. A los equipos les interesa parar cuanto menos mejor».

La estadística favorece a los blanquiazules

El Hércules espera mantener su buena estadística en los partidos disputados en el feudo del Cornellà. Tres victorias, dos empates y solo una derrota son los resultados conseguidos por el Hércules en el césped artificial del Municipal de Cornellà. La única victoria data de 2019 y el Hércules venció con un gol de Jona, ahora en las filas del Alcoyano. Lo que sí que no se le da bien al conjunto blanquiazul es jugar sobre césped artificial, ya que esta temporada ha perdido ante Ibiza (1-0), Atzeneta (2-0) y la Peña Deportiva (2-1).