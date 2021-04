El futuro apagado de Nani

Pero ya no. Vuelve a ocurrirle. Lo sufrió con Planagumà y ahora pasa por lo mismo con Manolo Díaz. El preparador catalán le sacó del once titular durante toda la promoción de ascenso a Segunda y le cedió el protagonismo a Adrián Jiménez, el lateral zurdo al que Nani se comió desde el primer minuto en que empezaron a competir por el mismo puesto. «Razones técnicas», argumentó entonces el entrenador, que vio como se le escapaba el objetivo con dos acciones por la banda que defendía el exfutbolista del Toledo. Si se arrepintió de la mutación, nunca lo dijo...

Nani arrancó el presente curso como titular. Lo fue 14 semanas seguidas. Perjudicado por el sistema rígido de David Cubillo, no acabó de sentirse cómodo, de proyectarse al ataque, de poner en práctica su potente disparo. Dos malas decisiones suyas se saldaron con goles en contra y la sospecha de un bajón de rendimiento cobró forma hasta el punto de ficharle en el mercado invernal un recambio, Álex Martínez, sin ser la suya la plaza más en entredicho.

Alejandro Esteve confió en él en su debut como primer entrenador, el día de su gran oportunidad profesional. Nani brilló 45 minutos, más libre, más ágil, menos encorsetado. Pero Buenacasa no remató la que parecía una victoria muy clara sobre el Mestalla y el filial valencianista arrebató dos puntos al Hércules en el tramo final. El canterano salió en la foto de ese tanto y no volvió más. Desde aquel encuentro, los blanquiazules han disputado 9 jornadas. En cuatro se ha quedado fuera de la lista de convocados y en 5 ha sido suplente (en 3 de ellas no ha saltado al campo y en las otras dos ha sumado 16 minutos de juego).

El futuro de Nani, lejos de mostrarse luminoso, resplandeciente... se apaga, o se lo están apagando. El verano que regresó al Rico Pérez, en 2018, arroparon a Rubén sus padres, sus amigos. Era el futbolista más feliz del mundo. Arrancó esa liga como titular, estuvo en las cuatro victorias consecutivas con las que se puso en marcha en primer proyecto de Planagumà. Cuando Adri Jiménez recuperó el tono físico y el preparador le metió en el once para que se adueñara del puesto, no estuvo al nivel del alicantino, que tornó a ser imprescindible.

Ha disputado 73 partidos como herculano. Ha metido un gol y ha repartido 3 asistencias. Suscitó el interés de clubes grandes (Levante, Barcelona y Valencia, entre ellos), todo conducía al nacimiento de una estrella, la del defensa que hizo olvidar a Paco Peña, la de un hombre de club, la de un lateral zurdo de enorme recorrido y fondo físico infinito.

De momento, ese camino se ha truncado. Manolo Díaz tiene fe ciega en Álex Martínez, que no mejora defensivamente en nada a Rubén Molina, pero tiene un don para ejecutar faltas. Dos goles acumula ya el andaluz desde su debut oficial en Orihuela. Nani, por contra, lleva más de dos años sin ver puerta. Le marcó al Olot un golazo el 23 de marzo de 2019, y ahí acabó su producción ofensiva, al menos la directa.

El joven alicantino, que ha pisado las categorías inferiores de Villarreal y Real Madrid, que entró en las sesiones de trabajo de la selección española sub-16, que llegó a disputar la Youth League (la mini Champions) tiene contrato en vigor hasta junio de 2023. Atraviesa su peor momento desde que volvió a casa y, de momento, prefiere el silencio mientras aguarda que le den otra oportunidad.