Tras el uno de Falcón

Diferentes en casi todo. Complementarios para la dirección deportiva. Jesús Fernández y Adrián López parten en igualdad de condiciones para pelear por el «uno» que dejó huérfano Ismael Falcón tras su marcha al Sanluqueño, de 1ª RFEF. El dorsal del gaditano es más que un número, es un significado, el de la huella de un futbolista que ha ligado su apellido a la historia de la entidad. Sus 255 partidos defendiendo el escudo blanquiazul, la inmensa mayoría como titular indiscutible, son un punto de partida demasiado abrupto para cualquiera, de ahí las dudas.

Sergio Mora aún no ha seleccionado a su favorito, debe decidir entre la fuerza de la juventud del barcelonés o la experiencia acumulada dentro y fuera de España del madrileño. Once años separan a los dos guardametas, que tienen en común una cosa, quien gane la partida, dispondrá de la regularidad competitiva que se les ha negado hasta la fecha.

Carmelo del Pozo, cancerbero en su anterior vida, ha cambiado de paradigma. Si hasta ahora imperaba la figura de un titularísimo, a partir de septiembre quiere que la competencia entre quienes se disputen el número uno en cada entrenamiento sea efectiva, no solo figurada, o peor aún, verbal. Jesús Fernández, que salió del Real Madrid en junio de 2014, acumula, desde 2009 (cuando debutó con el Numancia en Segunda) 140 partidos. Adrián López, como suplente del último capitán, solo jugó uno el curso pasado, el que cerró la primera fase, en La Nucía, por la lesión de Falcón. Dos goles encajó ese día en una pésima jornada para los centrales que se saldó con derrota, una bastante dolorosa, en todo.

Historia propia

Con un palmarés incomparable dentro del vestuario blanquiazul, uno que incluye una Champions con el equipo blanco (2014), títulos de Liga en el extranjero y Copas dentro y fuera de España, el guardameta madrileño tiene una cosa clara: «No he venido a cubrir el hueco de nadie, he venido a escribir mi propia historia».

Con doce temporadas como futbolista profesional y cerca de 245.000 seguidores en Twitter, donde opina sin tapujos, entre otros temas, de sociopolítica, el portero ha terminado en Alicante porque, como él mismo reconoce, «al final uno va donde le quieren». Manolo Díaz, el entrenador que dirigió al Hércules desde el pasado enero hasta final de curso, elaboró un informe muy favorable sobre Jesús Fernández, a quien conoció en la cantera madridista, y Del Pozo le dio su visto bueno.

«Llevaba tiempo en contacto con Carmelo, y el nombre del club y el proyecto que él me presentó fue lo que me hizo venir al Hércules», reveló el guardameta, que disputó sus primero minutos en pretemporada la semana pasada, frente al Villarreal B, contra el que encajó un tanto (1-2) en la victoria alicantina.

A Jesús Fernández no le supone ningún problema saber que se juega la plaza con un jugador con ficha sub-23. «Los dos trataremos de convencer al entrenador con nuestro trabajo. Los dos queremos lo mismo, pero la decisión de ayudar al equipo no depende de nosotros, no importa lo que diga su ficha, va a pelear el puesto tanto como yo», recordó.

Para él, la denominación «cuarta categoría» para indicar donde compite el Hércules es engañosa. «Se ha dividido la Segunda B en dos, pero hay buenos equipos que, como el Hércules, no han podido estar arriba y quieren hacer las cosas bien. Hay buenos jugadores y será una categoría competitiva», avisó el guardameta.

Jesús Fernández pronosticó un año «bonito pero no fácil» para los blanquiazules y señaló a otros dos clubes de la provincia (Intercity y Eldense) como «rivales que se han reforzado muy bien». «Hay que trabajar día a día y partido a partido. Sabemos la responsabilidad que tenemos y que debemos estar lo más arriba posible». De su pugna con Adrián López dependerá buena parte del destino blanquiazul, la sombra de Falcón es alargada y pesa mucho.