Bikoro: «La gente de mi país espera que dé el máximo»

«El Hércules es un escaparate perfecto para los futbolistas jóvenes. No sé si todos los partidos me van a salir tan bien como el del domingo, pero tengo que intentarlo porque en mi país hay mucha gente pendiente de lo que hago y que espera mucho de mí. Prometo seguir trabajando duro para poder ofrecer siempre mi mejor nivel».

A nivel personal, como futbolista, después de varias cesiones desde su club de origen, el Real Zaragoza, Bikoro reconoce que está en un buen momento de forma, pero, sobre todo, está feliz porque lo que se trabaja a diario se ve reflejado en los partidos: «Estoy muy contento por mí, pero sobre todo por el equipo. Mi gol es fruto de lo que ensayamos. Salió lo que entrenamos entre semana y eso es muy importante», considera el futbolista africano.

Ni se le pasa por la cabeza renunciar a jugar con su selección, que el próximo mes vuelve a disputar dos encuentros de preparación para el mundial de Catar. «Si hago las cosas bien, el seleccionador (Juan Micha) seguirá contando conmigo».

Bikoro resta importancia a la división por categorías del fútbol español. «No hay diferencia con la Segunda B porque son los mismos jugadores y el fútbol es el mismo. Solo cambia el nombre». La mala hierba que lució el Antonio Solana en el protoderbi de la capital no cambia su forma de entender el juego: «El terreno de juego no es una razón para no poder jugar o competir. Si eres luchador vas a luchar en cualquier campo», recuerda el centrocampista del Hércules, un portento físico.