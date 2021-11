«Esto acaba de empezar, no nos vamos a volver locos por empatar un partido»

Tiene claro que mantener la portería a cero es clave para aspirar al ascenso. Diego Jiménez no se muestra especialmente preocupado por el arranque del Hércules aunque confía en que el equipo solvente sus problemas en el Rico Pérez.

¿Cómo ha transcurrido la semana después del empate ante La Nucía? ¿ Les supo amargo?

La verdad es que ha sido una semana tranquila sabiendo que el domingo hicimos muchas cosas bien y otras que tenemos que mejorar. El partido se nos puso muy de cara con la expulsión tan temprana y a partir de ahí sí que se queda una sabor agridulce por no habernos podido poner por delante y llevarnos los tres puntos.

¿Puede que la expulsión les trastocara más que beneficiarles?

La verdad es que no. Teníamos un planteamiento claro de ser sólidos, de mantener la portería a cero y de llevar el peso del partido en el Rico Pérez . La expulsión hizo que ellos se replegaran atrás, que nosotros tuviéramos el control del partido durante prácticamente los 90 minutos y nos faltó en los últimos metros algo de claridad para poder hacerles daño y ponernos por delante en el marcador. Pero en esta categoría no es fácil, La Nucía es un equipo que se ordena muy bien y no encontramos la manera de hacerles daño.

Demostró que no es casualidad que vaya primero...

Sí, es un equipo que tiene la ideas muy claras, está muy bien estructurado y muy bien trabajado. Encima están acertados de cara la portería pero nosotros solo podemos pensar en sacar los tres puntos este domingo.

El Hércules está funcionando mejor fuera de casa que dentro...

Es cierto que en el Rico Pérez se nos están atascando más los partidos, muchas veces por circunstancias. Si nos ponemos a analizar todos los partidos menos el del Levante B, que fue nuestro peor partido esta temporada, en todos los demás el equipo ha estado muy bien. El partido ante el Granada B el equipo estaba yendo muy bien hasta nuestra expulsión, luego el de Socuéllamos hicimos una primera parte muy buena en la que merecimos ir por delante... y el otro día nos costó más porque no es fácil ante un equipo que se repliega en campo propio y la verdad que fuera de casa nos están saliendo las cosas, estamos encontrando esa efectividad arriba, estamos siendo sólidos y queremos seguir en esa línea.

El equipo no está mal clasificado ahora mismo pero las sensaciones no son las mejores...

Esto acaba de empezar, quedan muchas jornadas. Llevamos muchos puntos y todo lo que sumes eso que ya tenemos ganado y vamos avanzando. Hay que estar tranquilo e ir paso a paso, nuestro objetivo es ir mejorando día a día, estamos ahí, se está viendo que es una liga muy igualada y competitiva en la que todo el mundo gana en cualquier campo y también puede perder. Se está viendo la igualdad, todos estamos arriba con un margen de dos puntos quitando La Nucía. Hay que ir día a día, esta semana de entrenamientos está siendo muy buena y no hay que pensar en nada más que no sea el próximo partido.

Visita al Eldense, un rival que ha cogido una trayectoria ascendente...

Sabíamos que el Eldense es un gran equipo, ya lo vimos en pretemporada en el partido que jugamos en el Rico Pérez. Es un equipo que se asocia mucho, que tiene un buen toque de balón. No empezaron bien, muchos empates seguidos y ahora parece que están arrancando y están empezando a sumar puntos. Era de esperar, tiene grandes futbolistas y un gran presupuesto para la categoría y seguro que no nos va a poner las cosas muy difíciles.

Un dato positivo es que el Hércules lleva dos partidos sin encajar goles...

Lo hemos dicho desde el primer momento. Un equipo que quiere estar arriba y quiere hacer grandes cosas tiene que ser sólido atrás, encajar pocos goles para estar más cerca de ganar. Es una de las cosas buenas que sacamos de las dos últimas jornadas. Si queremos sacar los objetivos tenemos que tener claro que los once jugadores tenemos que defender la portería y también atacar.

¿Dónde ve las claves del partido del domingo?

Nosotros sabemos que contamos con una gran afición que nos van estar apoyando durante los 90 minutos. Va a ser un factor a nuestro favor y luego también el partido será seguro igualado en el que habrán muchas ocasiones. Sabemos que podemos hacerle daños en ciertas acciones del juego que henos estudiado y trataremos de hacer las cosas bien y estar concentrados.

¿Cómo se está encontrando personalmente?

Bien, contento, contando con la confianza del míster. La línea está siendo muy buena y estoy muy contento en Alicante y con ganas de seguir dando rendimiento al club.

¿Qué les transmite el míster?

Nos manda mensajes de tranquilidad. Esto no ha hecho más que empezar, estamos en un cuarto de liga solamente, no podemos volvernos locos ahora por empatar un partido o perderlo. Hay que ir día a día y corregir cosas, potenciar lo que hacemos bien e ir sacando los partidos de tres puntos en tres puntos.

Decía Mora que era peligrosa la dinámica de perder puntos en el Rico Pérez y ganarlos fuera...

Somos conscientes de que si queremos conseguir los objetivos no solo basta con dejar la portería a cero, hay que hacer del Rico Pérez un fortín que de momento no lo estamos consiguiendo y es una de las cosas pendientes que tenemos que mejorar. Sumar de tes en tres en casa y tener esa seguridad dentro.

Están a seis puntos del líder...

Acabamos de empezar, hay que centrarnos únicamente en lo que depende de nosotros que es hacer la cosas bien y centrarnos en el partido ante el Eldense. No podemos estar pendientes de la clasificación ni de otros equipos, solo de nosotros mismos

¿Qué ambiente se respira en el vestuario?

Estamos tranquilos, hay un buen grupo tanto humano como deportivo, tenemos claro que hay que seguir creciendo y desde la tranquilidad lo vamos a sacar adelante. Nos queda mucho.