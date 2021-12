Mora: «Lo único que no le puedo perdonar a un jugador es falta de actitud»

Los triunfos no se le notan ni en el gesto ni en la voz, mucho menos en el tono, siempre sosegado. Sergio Mora tiene, otra vez, la oportunidad de enlazar tres triunfos y, esta vez, no quiere desperdiciarlo. La visita del Águilas, que jugó 120 minutos de Copa el miércoles y cayó eliminado, no le resta tensión ni complejidad al choque, que debe servir para acabar con las dudas que sigue generando el Hércules como local.

«Seguimos buscando la regularidad que necesitamos y tenemos un reto muy bonito para lograrlo: sumar tres victorias seguidas. Se trata de que sigamos mejorando un poco más cada jornada», desea el preparador madrileño, que dará continuidad al modelo implantado en las dos últimas semanas, en el que destaca la presencia de Jiménez, un central, en el lateral derecho a pesar de haber firmado a un especialista para esa plaza, José Manuel.

«Diego Jiménez nos ha dado una solución que funciona y, de momento, no es necesario tocarla. Lo está haciendo muy bien y su trabajo está dando frutos, así que hasta que no tengamos un buen motivo para modificar, seguirá ocupando el puesto. De momento, nos da lo que necesitamos y tenemos más perfiles en el equipo por si hay que modificar cosas más adelante. Tenemos competencia en todos los puestos y eso es sano para el equipo», esgrime Sergio Mora, que confía en que la cita con el Águilas no desvíe al bloque alicantino de su progreso.

«Nuestra intención siempre es la de ser un equipo agresivo en ataque y así tiene que seguir siendo. Lo importante es generar ocasiones. Lo estamos haciendo y, además, estamos siendo más eficaces y creo que no se nos puede pedir más, solo seguir igual porque estamos en el camino correcto», subrayó.

«Hemos crecido en muchos aspectos del juego, sobre todo en la continuidad del juego, en la continuidad con balón, que era fundamental. Necesitábamos asociarnos más para ganar fluidez y crear ocasiones más claras. Lo hemos hecho y la mejoría general ha sido notable. Estoy muy contento del esfuerzo de todo el equipo para lograrlo. Las victorias dan confianza a todo el mundo, pero el pasado no gana el partido que tienes delante. No podemos relajarnos por haber encadenado dos, si lo hacemos, lo pagaremos caro», avisa el técnico, que no se fía de su rival mañana: «El Águilas está capacitado para jugar dos partidos en la misma semana y la mala racha que arrastran no significa nada porque todas se rompen antes o después. Nos lo van a poner muy difícil, advierte.

«No me entra en la cabeza ver falta de actitud en mis jugadores el domingo. Es lo único que no se puede permitir mi equipo. El resto, depende de muchos factores, pero la actitud sobre el campo es innegociable», enfatiza Mora.

Sin exherculanos Pedro Torres e Iván Buigues, lesionados

El Águilas, a la paliza copera que le llevó a dirimir su eliminatoria con el Almería en la tanda de penaltis, une las ausencias de dos de sus futbolistas clave, los exherculanos Iván Buigues y Pedro Torres. El portero se recupera de una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho tras pasar por el quirófano. Aún le resta un mes de rehabilitación. El mediocentro sufrió una lesión muscular durante el último partido del equipo murciano, el que disputó en Elda. Torres abandonó el campo en el minuto 72 y le suplió el veterano Kalu Uche.

El césped del Rico Pérez mejora, pero no estará al 100%

La resiembra del José Rico Pérez, interrumpida para que se pudiera disputar el duelo frente al Murcia del pasado 21 de noviembre, no se ha completado. La bajada de las temperaturas, las rachas de viento frío y las fuertes precipitaciones (con granizo) han ralentizado el proceso. Por este motivo, el CFI Alicante no disputó su encuentro de Copa frente al Betis en la capital y debido a esta causa, el aspecto que ofrecerá el terreno de juego mañana en el envite frente al Águilas no será perfecto. Aun así, la superficie está lista para albergar un duelo la de 2ª RFEF.