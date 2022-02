El Hércules precisa urgente la mejor versión de Bikoro

El largo periplo que Bikoro pasó con su selección en la Copa de África ha roto la buena sintonía que existía con el centrocampista guineano, que se había convertido en un ídolo para la afición blanquiazul. No ha regresado igual. Su indiscutible hegemonía en el centro del campo junto a César Moreno se ha perdido. No se observa la química que transmitía el jugador cedido por el Zaragoza justo antes de marcharse a África donde su selección hizo historia.

Bikoro no viajó al campo del Mar Menor por la premura de tiempo tras su tardía llegada y regresó al once la siguiente jornada ante el Alzira en el Rico Pérez donde había ansia por volver a disfrutar de su empuje y calidad en el campo. Pero el guineano no estuvo brillante, al contrario, erró en numerosas ocasiones y pese a la victoria no fue el Bikoro de las grandes ocasiones. Mora siguió confiando en él como titular para el encuentro en Socuéllamos. Pero el mediocentro internacional pasó más que desapercibido, perdió balones provocando la contra del rival y nunca se le vio asentado en el campo optando, el técnico blanquiazul por mandarlo al banquillo al descanso.

En el mercado de invierno, dos clubes ingleses contactaron con el Zaragoza, propiedad de Bikoro, para averiguar las condiciones en las que los maños estarían dispuestos a vender al mediocentro guineano, que ha aprovechado el escaparate de la Copa de África para atraer el interés de muchos ojeadores. Aunque el internacional es propiedad del cuadro aragonés, sus derechos deportivos están cedidos al Hércules, que es quien se hace cargo de su sueldo íntegro, hasta final de junio. Eso obligaba al Zaragoza a negociar las condiciones del traspaso con el conjunto alicantino, que habría podido beneficiarse económicamente dado que hubiera recibido una contraprestación por liberar a Bikoro. El interés creció con el paso de Guinea Ecuatorial a cuartos de final, días antes del cierre del mercado. A pesar del innegable beneficio financiero, el Hércules se mantuvo firme porque la prioridad es el ascenso a la Primera RFEF. Prima lo deportivo por encima de todo lo demás. El pivote es una pieza básica del proyecto blanquiazul y ha explotado buena parte de sus mejores cualidades, de ahí que el futbolista no haya hecho presión para contribuir a la firma de un acuerdo entre todas las partes.

No es el Bikoro que se fue con su selección, pero la situación es reconducible porque su actitud sigue siendo muy buena y su calidad indiscutible. El centrocampista es vital en el futuro del Hércules. Con él en el campo el conjunto blanquiazul ha conseguido casi el 70 por ciento de los puntos en juego, unas cifras que reflejan la importancia de recuperar la mejor versión de Bikoro cuanto antes. Quedan 12 jornadas y el margen de fallo cada vez es más pequeño.

¿Jugará Bikoro de titular este domingo ante el Pulpileño? Es la gran incógnita que deberá despejar Sergio Mora. Si le da otra oportunidad a Bikoro para que se vuelva a acercar a su mejor nivel u opta por la pareja Borja Díaz-César Moreno en el centro del campo. Lo normal es que el jugador ecuatoguineano vuelva al once en el Rico Pérez en un encuentro vital para no quedar descolgados del primer puesto.