Sergio Mora trata de ser optimista, pero le cuesta. Hasta esta tarde no sabrá si podrá contar mañana con Álex Martínez y con Javier Acuña, ambos en fase de rehabilitación de sendas lesiones en el tobillo y el muslo, respectivamente. Ambos se someten hoy a la prueba de estrés definitiva que debe servir para determinar si el dolor que sienten o las dudas que arrastran son soportables y pueden entrar en la convocatoria para recibir mañana a El Ejido. El lateral, con un esguince en el tobillo, empezó a entrenar el jueves a un ritmo mucho más bajo que sus compañeros. Apenas ha tocado el balón y salta al campo de entrenamiento con un fuerte vendaje compresivo que le alivia la tensión, pero no le deja moverse con naturalidad. A pesar de ello, el defensa está dispuesta a participar si el médico entiende que no hay riesgo.

Javier Acuña empezó a trabajar sin balón el lunes. Participó en los ejercicios de fuerza, pero no en los de estrategia con pelota. El miércoles compaginó ambas parcelas y el jueves y el viernes trató de completar la mitad de los trabajos al mismo ritmo que el resto de compañeros. No se ha resentido, pero no será hasta esta tarde, después de haber probado al 100% de esfuerzo físico, que el doctor no determinará si es o no conveniente que entre en la listo de 18 que se midan con el cuadro andaluz. La baja de Pedro Sánchez es segura y no está previsto que empiece a trabajar con los compañeros hasta dentro de dos semanas Quien seguro tampoco estará disponible esta semana es Pedro Sánchez. El segundo capitán, que continúa necesitando muletas para caminar tras el edema en el tobillo que le provocó la entrada dura de un futbolista del Pulpileño, progresa adecuadamente, pero sigue necesitando al menos 15 días más para comenzar a pisar el césped con una mínima garantía. El atacante de Aspe, clave en el juego del equipo, se perderá su segundo encuentro de Liga en la segunda vuelta tras quedarse fuera del autocar que se desplazó hasta Buñol el sábado pasado. Tampoco se vestirá Federico Bikoro, en su caso por sanción. El de mañana será la primera de las cinco fechas con las que le castigó el Juez Único por el número que formó hace siete días frente al Levante B. El ecuatoguineano se pierde estos los duelos contra El Ejido, La Nucía, Eldense, Puertollano y Murcia. Está previsto que reaparezca el 17 de abril, coincidiendo con la visita del Melilla al Rico Pérez. Después, solo restarán 4 jornadas para el final de la fase regular. Bikoro contra Bikoro