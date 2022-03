La peligrosa tozudez de Pedro Sánchez

No es una final, no es definitivo, pero nadie se lo quiere perder, mucho menos Pedro Sánchez. El segundo capitán del Hércules, que apenas ha podido compartir ejercicios aislados con sus compañeros en los últimos tres entrenamientos, quiere forzar para poder estar mañana en La Nucía.

El atacante blanquiazul, que se sobrepone de un edema óseo en el tobillo que todavía no ha remitido, está dispuesto a tragarse el dolor y forzar hasta donde haga falta (y como indique el doctor) para estar junto a sus compañeros en el duelo crucial por el liderato en el Olímpico Camilo Cano.

A pesar de su empeño, el entrenador quiso dejar claro ayer que, al margen del alto grado de implicación que demuestra el alicantino con su deseo de participar en el derbi, será él y no el futbolista quién finalmente decida si hay que tomar el riesgo o ser conservador pensando en que después aún restarán ocho jornadas por disputarse y, en el peor de los casos, un «play-off».

El médico ha advertido a ambos del riesgo real que existe si Pedro Sánchez recibe un golpe en la zona lastimada. La contusión puede provocar una recaída que le mantenga apartado de los terrenos de juego al aspense varias semanas. El atacante, que recibió una dura entrada en el triunfo sobre el Pulpileño, el en Rico Pérez, sabe a lo que se expone. Hoy está previsto que pase una prueba de estrés definitiva para calibrar cuánto de contraproducente puede ser su inclusión en el once. «Vamos a esperar a que se someta a un último examen para, con lo que nos diga él y lo que opine el doctor, tomar una decisión en consecuencia», explicó ayer el técnico del Hércules, que, como ya es habitual, tratará de esconder sus cartas hasta que ya no le quede más remedia que ponerlas boca arriba. Si fuera por la tozudez del segundo capitán, no habría duda, pero, ¿merece la pena?

Toro Acuña, al 75%

El delantero paraguayo ha trabajado con relativa normalidad esta semana, pero aún no está al 100% de su condición física. El delantero del Hércules cree que aún tiene margen de mejora para alcanzar su plenitud. Sin embargo, no habrá problema para que Sergio Mora le dé entrada en el once titular si lo considera oportuno, tanto si juega con un solo punta arriba como si vuelve a recurrir al 4-4-2 con el que comenzó el último partido de Liga, frente a El Ejido, en el Rico Pérez y que se saldó con triunfo blanquiazul (2-0). Acuña disputó ese día los últimos 10 minutos.