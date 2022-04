Bikoro y Pedro, vitales en la recta final de la temporada del Hércules

Una justa sanción y una interminable lesión han impedido al Hércules contar con dos jugadores clave en un momento crucial de la temporada en el que el equipo ha dilapidado sus opciones de pelear por el primer puesto y el ascenso directo. Sin Bikoro ni Pedro Sánchez el Hércules no compite de la misma forma. Son dos futbolistas vitales en el esquema de Sergio Mora y su ausencia no ha podido ser cubierta con garantías por nadie. Los blanquiazules han jugado los mejores minutos de la temporada con la presencia de Bikoro y Pedro y hace tiempo que el Hércules no brilla, aunque a estas alturas de la temporada y a falta de seis partidos para el final de la liga regular, se trata de ganar como sea y aunque sea sin lucimiento como en la victoria ante el Puertollano del pasado domingo.

A Bikoro le queda únicamente un encuentro para cumplir su sanción tras insultar al árbitro en el duelo ante el Atlético Levante. Se perderá el partido de este domingo en Murcia y regresará ante el Melilla en el Rico Pérez. El internacional de Guinea Ecuatorial ha seguido entrenando con normalidad aunque le faltará ritmo de competición después de su larga ausencia. La intención es que llegue a un estado óptimo de cara a un «play-off» que el equipo espera certificar lo antes posible para evitar sustos. Pedro también apunta a regresar en el encuentro de la próxima semana casi mes y medio después de lesionarse en el partido ante el Pulpileño. Tuvo que abandonar el campo en aquel duelo diez minutos después de la reanudación cuando se dio cuenta de que el edema óseo se extendía por el tobillo y le impedía plantar el pie izquierdo después de haber recibido una fuerte patada. El extremo de Aspe es uno de los jugadores más imprescindibles de la plantilla y su lesión se ha prolongado mucho más del tiempo estimado inicialmente. El jugador está deseando entrar en el equipo después de su larga ausencia aunque deberá hacerlo de forma gradual para evitar cualquier recaída. Pedro Sánchez tiene pocas opciones de reaparecer en Murcia El Hércules ya entra en la recta final para recuperar a dos jugadores vitales en su equipo después de haberse perdidos duelos tan trascendentales como los jugados ante La Nucía y Eldense y que acabaron con sendas derrotas. Restan seis jornadas antes del inicio de un «play-off» que se disputará en Alicante y para que el conjunto blanquiazul deberá clasificarse en la posición más alta posible. En ese sentido, el partido de este domingo (17.30) en la Nueva Condomina es muy importante para asegurar las eliminatorias por el ascenso ante un rival directo al que aventaja ahora mismo en un punto. El «golaverage» está casi garantizado con el 3-0 de partido de la primera vuelta en el Rico Pérez. Se espera la presencia de un gran número de seguidores del Hércules en el partido entre dos equipos que llevan vidas paralelas y que necesitan la victoria en su lucha por el tercer puesto. Angustias paralelas En cuanto al entrenamiento de este miércoles en Fontcalent, Álex Martínez no acabó el entrenamiento tras recibir un fuerte golpe aunque su presencia en Murcia no debería peligrar. El equipo está animado después de su última victoria y convencido de ganar al Murcia para volver a recobrar las mejores sensaciones de la temporada