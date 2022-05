El día que tu entrenador llega a la sala de prensa sin una explicación plausible que justifique lo hecho por su equipo, ese día tienes un problema mayúsculo, casi definitivo. El Hércules, pese a la vehemente puesta en escena del martes solicitando auxilio, volvió a ser el equipo de siempre en esta segunda vuelta, uno a merced de cualquiera, que compite a regañadientes, sin fútbol y sin vías de recuperarlo a corto plazo.

«No tengo explicación para lo que ha ocurrido. Después de lo que hemos hecho, nada de lo que digamos vale. El equipo no ha estado a la altura de sus aficionados. La afición ha estado increíble los 90 minutos, pero el equipo al que han animado no ha dado el nivel», confiesa lacónico Sergio Mora. «Al terminar quintos, hemos perdido el factor desempate a nuestro favor, pero en una promoción no cuentan las rachas ni lo que has hecho antes, lo que vale es lo que eres capaz de hacer el día que te lo juegas todo. Nos hemos complicado, pero no tiene por qué ser malo para nosotros», sostiene el preparador madrileño, dando a entender que de esta manera es más fácil que sus hombres se pongan las pilas y no se relajen, tal y como ha sucedido tantas veces en las que el viento soplaba a favor.

«Soy el único responsable, el principal. Es evidente que este equipo tiene dar un paso al frente. Todos. Incluido, yo. Es normal que hoy nadie se crea nuestro discurso porque no hemos estado a la altura de lo que prometimos a principio de semana, pero estamos en deuda con nuestra gente y debemos responder», reiteró el técnico del Hércules con un tono de voz cada segundo más apagado.

«Necesitamos recuperar la solidez porque nos enfrentamos a dos partidos a cara o cruz, sin margen de error. Cuando los resultados no llegan, entran las dudas. A mí, también. Hacemos pocas cosas bien ahora, pero no quiere decir que no sepamos hacerlas. Estamos en deuda con nuestros aficionados porque no hemos sabido estar a su altura», respondió por tercera vez.

El preparador blanquiazul considera que Raúl Ruiz no tiene afectado el ligamento, «pero debemos ser cautos con él». «La patada que le han dado ha sido muy dura, aunque no parece que sea grave», valora antes de volver a pedir ayuda: «No hemos estado a la altura, pero seguimos necesitando todo el apoyo de la grada». Sergio Mora prefirió no valorar a los posibles rivales del Hércules en el sorteo de hoy, lunes, a partir de las 11:30 horas, en Las Rozas. Sestao River, Unión Adarve, Mérida o Espanyol B se medirán con los alicantinos en semifinales el domingo que viene. «Me tengo que centrar en mi equipo, me da igual a quién nos enfrentemos, tenemos que arreglar lo nuestro primero», advirtió el exayudante de José Bordalás en el Getafe.