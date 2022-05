El Hércules rebajará un 25% el precio de las entradas para el «play-off» a sus socios

El Hércules apura sus opciones de jugar en el José Rico Pérez la promoción de ascenso a Primera RFEF, algo que solo le garantizaría reservar un número total de entradas a la Federación mayor que cualquiera de los otros cuatro estadios que serán sede de las semifinales del «play-off» este fin de semana. Según la tasación federativa, el segundo mayor aforo provincial es el del municipal Guillermo Amor de Benidorm, con 5.383 asientos abiertos al público.

El resto, Nuevo Pepico Amat (3.025), El Collao (3.372) y las dos canchas de La Nucía, la de la Ciudad Deportiva (1.652) y la del Olímpic Camilo Cano (1.315) están muy por debajo de las 24.704 localidades previstas para el coliseo blanquiazul.

El Hércules ha rozado los 6.000 socios con carné esta temporada, pero el hecho de que el órgano que preside Luis Rubiales exija el pago de los boletos a los clubes (y no a los aficionados) y que no se admitan devoluciones sobre el monto solicitado, hace que los 20 equipos clasificados para la promoción ajusten mucho su demanda de papel para no ver comprometida su contabilidad en una categoría de por sí deficitaria.

LAS TARIFAS FIJADAS POR LA RFEF 18 € ►Precio sin descuento de las localidades en Tribuna 15 € ►Precio sin descuento de las entradas en Preferente 12€ ►Precio sin descuento de las butacas en ambos fondos

Carlos Parodi, presidente de la entidad blanquiazul, que se trasladó ayer a Madrid para participar en el sorteo de los emparejamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, mantuvo reuniones con los representantes de los demás clubes para intentar de acotar, en la medida de lo posible, su reserva de localidades para el duelo frente al Unión Adarve (21.30 horas) y que este pudiera celebrarse en el Rico Pérez sin objeciones federativas, que solo garantizaría al 100% el concurso del Hércules en su estadio si este demandara más de 5.400 entradas, algo para lo que la propiedad debería abonar más de 85.000 euros antes del 3 de junio.

Los precios fijados por la RFEF son tres: 18, 15 y 12 euros, para la tribuna cubierta, la grada de preferente y los dos fondos, respectivamente. El Hércules ha decidido aplicar una rebaja 25% a sus socios sobre cada uno de los importes, de modo que los asientos en tribuna valdrían 13,5 euros; los de preferente, 11,25; y 9 euros costarían los dos fondos. La propiedad de la SAD se comprometió públicamente el pasado martes, durante la petición de auxilio a la afición que realizó todo el club, a facilitar la presencia del mayor número de abonados en los encuentros de promoción, pero sin concretar medidas exactas.

El Hércules sufragará una cuarta parte del precio de las butacas impuesto por la Federación Española, que comenzarán a venderse este jueves, desde las doce del mediodía, en la web «tickets.rfef.es». Las taquillas de los estadios se abrirán al público el sábado y el domingo, cada pase será unipersonal (intransferible) y nadie puede retirar más de seis localidades a la vez.

Raúl Ruiz es optimista con su lesión de tobillo y confía en poder jugar el sábado

El canterano del Hércules tiene que someterse a una resonancia magnética que descarte la afectación de los ligamentos del tobillo después de que el domingo, frente al Marchamalo, recibiera una dura entrada que le obligó a ser sustituido en la segunda parte. Ayer se le realizó una radiografía que eliminó cualquier posible daño óseo. El capitán aprovechará hoy, día de descanso, para pasar el examen radiológico. Sus sensaciones son buenas y confía en jugar el sábado.