Con semblante relajado y rebosante de optimismo, Ángel Rodríguez se ha sentado a evaluar la evolución del Hércules antes de su estreno en el Rico Pérez este sábado, 20 horas, frente al Badalona Futur, el equipo que tiene como consejero delegado a Toni Freixa, uno de los aspirantes a socios de Enrique Ortiz el verano pasado, que ha absorbido al UE Costa Brava (antiguo Llagostera) y ocupa la plaza de este en Segunda RFEF con Oriol Alsina en el banquillo badalonés, aquel que, entre otros pasajes desagradables, participó activamente en la bronca con la que terminó el último partido de Liga del Hércules hace dos años, ese en el que se jugaba estar en Primera RFEF y terminó con un insuficiente empate a tres goles.

El preparador leonés está satisfecho con las conclusiones que extrajo del debut liguero en Palma. "Fuimos de menos más y cada vez nos encontramos mejor. Los futbolistas vieron los errores, ellos son los más autocríticos. Pero el equipo acabó bien, generó muchas ocasiones y hay que seguir siendo optimistas", sostiene el preparador blanquiazul, que está convencido de que Roger Riera podrá suplir el sábado al lesionado Marcelo Djaló.

"Hemos fichado a un central rodado (Roger Riera), que ha hecho toda la pretemporada con un equipo de Segunda y que está en condiciones de jugar los 90 minutos. Nos va aportar mucho. Es diferente a Marcelo, tiene mejor salida de balón porque lo lleva en su ADN. Seguramente no sea tan determinante como él en el juego aéreo, pero nos va a aportar mucho cuando tengamos la pelota y queramos superar líneas desde atrás cuando nos aprieten. Con él la salida será más limpia, siempre", describe el entrenador castellano.

Con respecto a la posible variación del sistema a raíz de lo sucedido en el inicio de partido frente al Mallorca B, Ángel Rodríguez es tajante: "No soy cabezón ni terco. Los mismos jugadores pueden jugar en posiciones diferentes en un mismo encuentro. Es verdad que en Mallorca empezamos mal, pero lo corregimos y lo hicimos con los mismos sobre el césped. Pero se sacan conclusiones, aunque no voy a decir si en casa saldremos con dos pivotes o con tres… eso me lo reservo".

Las opciones de que dos futbolistas con rol similar como Sergio Marcos y Míchel Herrero son altas a juzgar por la forma de pensar del responsable del ascenso del Pontevedra a Primera RFEF hace tres meses: "Todos los jugadores con calidad pueden juntarse en el campo. Sergio y Míchel pueden compartir minutos perfectamente porque los dos han jugado en diferentes posiciones a lo largo de sus carreras y siempre han destacado. A los dos los he tenido en el Valladolid y sé muy bien lo que me pueden dar porque, además, ahora han alcanzado un punto de madurez mayor del que tenían entonces".

El centrocampista valenciano es el refuerzo estrella del proyecto blanquiazul y en el club todos desean que empiece a notarse el valor diferencial del ex atacante del Tenerife: "A Míchel hay que darle todos los minutos de competición que sea posible para que llegue cuanto antes a su mejor forma. Perdió unos días de trabajo desde que rescindió hasta que llegó aquí, pero su adaptación está siendo muy rápida. En Palma nos dio 25 minutos muy buenos, pero el final se le atragantó, como a todos, por el calor, la humedad y la sequedad del campo", justifica el técnico.

El sábado visita el Rico Pérez uno de los claros favoritos al ascenso directo por la inversión realizada en el proyecto surgido de las cenizas del Llagostera: "Es pronto para decidir si el Badalona Futur es el rival a batir. La evaluación a priori no vale de nada, ahora lo importante es centrarnos en nosotros, conseguir sr un equipo reconocible que, por encima de todo, intente salir al campo a ganar los partidos, siempre".

La Liga regresa al José Rico Pérez y lo hace después de un verano tumultuoso en el que ha seguido viva la oposición activa y el rechazo sin paliativos de una parte de la afición a la gestión del máximo accionista. Ángel Rodríguez es consciente del malestar y, aunque comprende de dónde nace, pide públicamente la máxima unidad y apoyo en torno al vestuario.

"Es importantísimo empezar bien en casa, evitar ese runrún que se ha vivido en algunos partidos y que los aficionados que vengan al estadio lo hagan para estar los 90 minutos con los jugadores. El equipo tiene que sentirse arropado, cuanto antes se dé la comunión grada-equipo, antes llegaremos a ser todos lo que queremos. La mayoría de clubes no tiene la suerte de disponer de la masa social que tiene el Hércules, así que eso no puede jugar en nuestra contra de buenas a primeras, ser una rémora. Si somos todos del Hércules, vamos a echar una mano porque de esta categoría solo saldremos si vamos todos de la mano", esgrime muy convencido de su discurso el preparador herculano.

Ángel Rodríguez está contento con su plantel, pero recuerda que las circunstancias que han acompañado al proyecto en la pretemporada obliga a ser cauto en las alineaciones para no forzar a nadie y arriesgar su adaptación normal al equipo: "El once inicial no lo pueden formar mayoritariamente jugadores que no hayan acumulado minutos en verano, hay que combinar e ir integrándolos poco a poco", en referencia a hombres como Alvarito, Míchel, Nico o Víctor Eimil.

La declaración de intenciones que realizó el día de su presentación, en la que defendió que su equipo debía someter a sus rivales y llevar la iniciativa del juego, se mantiene, pero con ligeros matices: "El Hércules va a querer mandar siempre, dentro y fuera, pero habrá días en los que el rival no te deje. Lo que debemos ser siempre es competitivos y defender muy bien. Tenemos que ser un equipo fiable y reconocible".